A2 Femminile

sabato 23 dicembre 2017

VOLLEY

S. Stefano in palestra per la Delta, martedì gioca a Montecchio

Il 2017 della Delta Informatica Trentino non è ancora terminato. Martedì 26 dicembre, infatti, nel giorno di Santo Stefano, le gialloblù di Nicola Negro torneranno in palestra per affrontare in trasferta le Sorelle Ramonda Ipag Montecchio (fischio d'inizio alle ore 17 al PalaCollodi) nel match valido per la penultima giornata del girone d'andata del campionato di serie A2 femminile. Un match particolarmente importante per le gialloblù, considerato che il 30 dicembre andrà in scena l'ultimo impegno dell'anno solare e verrà definita la griglia dei quarti di finale di Coppa Italia: Moncada e compagne osserveranno però il turno di riposo ma saranno tuttavia spettatrici interessate dell'ultima giornata d'andata per conoscere il nome della squadra che troveranno sul proprio cammino nei quarti di finale di Coppa Italia.



QUI DELTA INFORMATICA TRENTINO

Dopo l'amara sconfitta rimediata a Ravenna, passo falso che ha messo fine alla brillante striscia positiva di risultati del sestetto gialloblù, in casa trentina c'è tanta voglia di rialzare immediatamente la testa e di centrare un successo importantissimo per provare a chiudere il girone d'andata nelle prime quattro posizioni. Al momento Trento occupa la seconda piazza in coabitazione con Mondovì ma, rispetto a tutte le altre squadre di testa, avrà un'occasione in meno per muovere la propria classifica dovendo ancora osservare il turno di riposo. «Ci teniamo a riscattare la sconfitta di Ravenna – spiega Nicola Negro, tecnico della Delta Informatica Trentino – un passo falso che chiaramente brucia ancora parecchio per come è maturato e per la chance mancata di allungare sulle più immediate inseguitrici. In questi giorni la squadra ha lavorato bene e la condizione generale è buona. Ci teniamo a far risultato per chiudere nel migliore dei modi una prima parte di campionato fin qui più che soddisfacente, per poi attendere di conoscere il nome della squadra che affronteremo in Coppa Italia. Montecchio è una neo promossa temibile, che ha disputato un buonissimo girone d'andata posizionandosi a centro classifica e che già in pre-campionato mi aveva destato una buona impressione».



QUI MONTECCHIO MAGGIORE

Viene fondata nel 1978 iniziando il cammino nella pallavolo femminile dalla 3ª divisione, proseguendo nelle successive stagioni con ottimi risultati fino alla promozione nel 1983 in C2 e nel 1986 in C1. La società, eccezion fatta per un'apparizione in B2, rimane nei campionati regionali fino al 1999 quando conquista nuovamente la promozione in B2. Due anni dopo la retrocessione in C, ma nel 2004 le vicentine tornano nella quarta serie nazionale. Retrocessa ma ripescata nell'estate del 2008, nel 2014 retrocede in C ma, grazie alla collaborazione con il Maxa San Bonifacio, l’Unione Volley rimane nel campionato nazionale per la decima stagione consecutiva. Nel 2016/2017 la società vicentina decide di compiere il grande salto, acquistando i diritti di B1. La prima avventura nella terza serie nazionale si rivela un successo e l'Unione Volley Montecchio Maggiore centra una sorprendente ma meritatissima promozione in A2. Confermato il tecnico Marcello Bertolini, la rosa è stata ritoccata in estate con sei nuovi innesti, quelli di Stocco, Kosareva, Pamio, Bovo, Gomiero e Fontana. Numerose le conferme, dalla regista Giroldi all'opposto Marcolina, fino alle centrali Brutti e Fiocco e al libero Pericati.



I PROBABILI SESTETTI

Con l'organico al completo Nicola Negro dovrebbe confermare il sestetto tradizionale con Moncada in regia, Kiosi opposto, Fiesoli e Dekany in posto-4, Fondriest e Moretto al centro e Zardo libero. Bertolini, che sarà probabilmente orfano della laterale Gomiero e del libero Pericati,entrambe infortunate, dovrebbe affidarsi invece a Giroldi al palleggio, Marcolina opposto, Kosareva e Pamio in posto-4, Bovo e Brutti al centro e Lucchetti libero.