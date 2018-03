A2 Femminile

domenica 11 marzo 2018

VOLLEY

La Delta Informatica ritrova la vittoria sul campo di Perugia

Torna alla vittoria la Delta Informatica Trentino e lo fa nel migliore dei modi con una vittoria netta in tre soli parziali sul campo del PalaEvangelisti di Perugia. Prestazione molto convincente quella messa in mostra dalla formazione allenata da Nicola Negro, con un secondo set terminato con l’insolito punteggio di 38-40. Prestazione da circoletto rosso per l’opposta greca Eleni Kiosi, autrice di 23 punti con il 49% in attacco ma anche di Silvia Fondriest che ha messo a referto 14 punti con il 79% in attacco. Tra le fila delle padrone di casa della Bartoccini Perugia non bastano le positive prestazioni di Lotti (14 punti) e Pascucci (13 punti), le ultime ad arrendersi.





La cronaca

Il tabellino

Consueto starting six per Nicola Negro che schiera Moncada in regia, Kiosi opposto, Dekany e Fiesoli in posto -4, Fondriest e Moretto al centro e Zardo libero. Bovari, allenatore delle umbre, si affida a Mazzini al palleggio, Tomic opposto, Lotti e Pascucci in banda, le due ex Zuleta e Repice al centro e Giampietri libero.Inizia nel modo giusto la Delta Informatica che, nel segno di Dekany con due attacchi vincenti ed un ace, si porta sul +4 (4-8). Perugia non ci sta, a reagire è soprattutto l'ex di turno Zuleta che al servizio mette in difficoltà la ricezione di Fiesoli con un ace diretto ed uno smash vincente di Lotti (14-16). Perugia impatta il risultato grazie a Repice (19-19) ma ci pensano due attacchi della solita Kiosi a riportare la Delta informatica sul +2 (19-21). Le trentine mantengono il vantaggio fino a fine parziale ed è un errore in attacco della laterale umbra Lotti a mandare in archivio la prima frazione (22-25).Inizia come aveva concluso la Delta Informatica, spingendo molto al servizio e trovando subito in un buon turno in battuta di Fondriest il primo break (4-7). Perugia trascinata dalla solita Repice, l'unica assieme a Lotti a creare vere insidie alle gialloblù, si riporta in parità (11-11). La Delta Informatica prova nuovamente ad allungare (12-15) ma il vantaggio non dura molto perché è nuovamente il servizio umbro di Repice, oltre agli attacchi di Pascucci, a riportare la parità in campo (17-17). Si arriva punto a punto fino alle battute conclusive quando, dopo aver fallito dieci set ball ed averne annullati quattro alle avversarie, la Delta Informatica grazie ad un mani-out vincente di Fiesoli vince l’interminabile frazione (38-40).Negro ad inizio terzo set inserisce Michieletto al posto di Dekany, mentre tra le file umbre entra Kotlar per Repice al centro della rete. Il parziale inizia all’insegna dell’equilibrio (10-10) ma poi sono un errore in attacco di Zuleta e un ace di Kiosi a portare la Delta Informatica sul +3 (10-13). Perugia perde lucidità a discapito di una Delta Informatica sempre più sulle ali dell’entusiasmo. Moretto inizia a fare la voce grossa a muro e in attacco permettendo alle trentine di allungare sul +6 (13-19). La Delta non fallisce più un colpo e ci pensa una parallela vincente di Kiosi a chiudere il set e l’incontro (19-25).«Sono molto soddisfatto per come abbiamo interpretato la sfida - spiega a fine gara Nicola Negro, tecnico della Delta Informatica - Abbiamo avuto la forza di rimanere sempre avanti nel punteggio e fare il nostro gioco, cosa non scontata. E' stata rassicurante la vittoria del secondo parziale, decisivo per l’esito finale del match. Siamo sempre rimaste lucide ed ordinate. Tecnicamente siamo mancate nel fondamentale del muro ma le ragazze sono state brave ed hanno compensato queste difficoltà con un'ottima prestazione in difesa. Non posso che essere soddisfatto: tre ottimi punti anche alla luce dei risultati maturati sugli altri campi».Il pullman sul quale viaggiavano le gialloblù, nel tratto di A22 nei pressi del casello di Affi, è infatti stato toccato da un'automobile in una fase di sorpasso. Fortunatamente l'impatto tra i due mezzi non ha causato alcun problema agli occupanti dei due mezzi: solo un pizzico di spavento, fortunatamente senza alcuna conseguenza.Bartoccini Perugia: Mazzini, Tomic 11, Lotti 14, Pascucci 13, Zuleta 7, Repice 7, Giampietri (L); Mancinelli, Barbolini 1, Kotlar 2, Fiore 1, Puchaczewski ne, Cruciani ne, Santibacci ne. All. BovariDelta Informatica Trentino: Moncada, Kiosi 23, Dekany 11, Fiesoli 12, Moretto 8, Fondriest 14, Zardo (L); Carraro 0, Moro 0, Michieletto 5, Fucka ne, Antonucci ne. All. NegroArbitri: Pierpaolo Di Bari e Giuseppe Maria Di BlasiDurata set: 24’, 44’, 25’ (totale 1h33’)Note: Perugia (muro 8, ace 4, errori azione 8, errori battuta 6), Delta Informatica (muro 4, ace 5, errori azione 7, errori battuta 9)