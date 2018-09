SuperLega

venerdì 21 settembre 2018

VOLLEY

L'Itas Trentino giocherà il Mondiale per club in Polonia

Il calendario dell’imminente stagione 2018/19 si arricchisce di un ulteriore e prestigioso impegno internazionale per Trentino Volley. La Società di via Trener sarà ai nastri di partenza del Mondiale per Club 2018, programmato anche per questa edizione in Polonia fra il 26 novembre ed il 2 dicembre prossimo, grazie ad una wild card concessa dal comitato organizzatore e dalla Federazione Internazionale, tenendo conto dei tanti e prestigiosi trascorsi del Club gialloblù in questa competizione.

È stata la stessa Fivb nel pomeriggio odierno ad ufficializzare a Trentino Volley la certezza della sua presenza fra i team che disputeranno l’annuale rassegna iridata. Per l’ottava volta nella sua storia il Sodalizio presieduto da Diego Mosna parteciperà quindi al Mondiale per Club, manifestazione che ha vinto quattro volte consecutivamente fra il 2009 ed il 2012 ed in cui ha ottenuto anche due terzi posti (edizione 2013 e 2016).

«I risultati ottenuti nel recente passato in questa manifestazione hanno permesso al Trentino e alla nostra Società di farsi conoscere a tutte le latitudini del Mondo – ha spiegato il Presidente Diego Mosna - ; anche solo per questo motivo siamo particolarmente legati al Mondiale per Club, che affronteremo a fine novembre con rinnovate ambizioni e con la voglia di dire la nostra sino in fondo. Il fatto, poi, che l’Fivb abbia voluto proprio la nostra Società per completare il lotto delle squadre partecipanti ci riempie d’orgoglio; sarà un torneo bellissimo, seguito in tutto il pianeta, che ci vedrà scendere in campo contro grandissime avversarie».