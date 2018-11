B1 Femminile

lunedì 19 novembre 2018

VOLLEY

L’Argentario supera l’Ata nel derby, tris Volano

Fari puntati sul PalaBocchi di Trento, dove nel weekend è andato in scena il derby cittadino tra Walliance Ata Trento e Argentario, conquistato in quattro set dalle collinari di mister Moretti. Terzo centro consecutivo per l’Agrilagaria Volano, che tra le mura amiche sconfigge San Donà.





WALLIANCE ATA TRENTO – ARGENTARIO 1-3 (25-17, 11-25, 22-25, 12-25)

AGRILAGARIA VOLANO – IMOCO SAN DONA’ 3-1 (22-25, 25-18, 25-14, 25-18)

Molta gioia per l’Argentario (9), che si aggiudica il derbydel capoluogo e recupera posizioni importanti in classifica; piccola gioia per la giovane Walliance Ata Trento, che col 25-17 del parziale d’apertura ottiene il primo set vinto della stagione e gratifica il costante lavoro di crescita delle bianconere. Questo, in estrema sintesi, quanto visto sabato scorso al PalaBocchi in via Santa Croce a Trento: ottimo primo set per la Walliance, grazie a una partenza sprint (10-4) che mantiene senza difficoltà (14-8) grazie anche ai numerosi errori ospiti; sul 24-17 Tellaroli sbaglia il servizio e finalmente la Walliance può togliere lo “zero” dalla colonna dei set vinti in stagione.Moretti scuote le sue atlete che nella seconda frazione cambiano passo e si impongono senza problemi 11-25, mentre il set successivo è molto più equilibrato: le due squadre rimangono in parità fino al 12-12, Rizzo e Pucnik confezionano il break per il 15-18 e l’Argentario mantiene il vantaggio fino al 22-25 siglato da Pucnik. Forte del set precedente le “cognolotte” giocano con grande concentrazione e non danno scampo alla Walliance, che si deve arrendere 12-25.Top scorer del match l’ex Delta Pucnik con 15 punti a referto, mentre per l’Ata 8 punti a testa per Tasholli e Ianeselli.Nella prossima giornata l’Argentario rimarrà al PalaBocchi sfidando Ospitaletto, mentre la Walliance andrà in Lombardia ospite di Bedizzole.Terzo successo di fila per l’Agrilagaria Volano (9), che supera in quattro set San Donà e aggancia Argentario, Udine e Giorgione nel gruppetto di inseguitrici delle tre corazzate del girone (Vicenza, Talmassons e Ospitaletto). Primo acuto casalingo per le ragazze di mister Angelini, trascinate dalla scatenata schiacciatrice Sharon Bisoffi (top scorer con 19 punti di cui 4 al servizio) ben supportata da Bogatec al centro (15) e Pistolato in banda (14). Dopo un primo parziale complicato, dove le giovani venete rimontano dal 19-17 piazzando il break che vale il 22-25 finale siglato dalla sedicenne Frosini (17 punti), le lagarine spingono sull’acceleratore: con le battute in salto velenose di Bisoffi l’Agrilagaria prende il largo e chiude agevolmente 25-18. Senza storia il terzo set, con Pistolato, De Val e Bogatec scavano subito il gap che vale il rapido 25-14; più combattuto il quarto parziale, ma Giora in cabina giostra bene le sue attaccanti e il 25-18 firmato De Val ratifica il tris di vittorie. Prossimo turno in Friuli, ospiti della Pav Udine.