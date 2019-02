SuperLega

sabato 2 febbraio 2019

VOLLEY

L'Itas Trentino alla Blm Group Arena per sfidare Castellana

Si gioca in questo fine settimana il ventesimo turno di regular season SuperLega Credem Banca 2018/19, il settimo del girone di ritorno. L’Itas Trentino sarà impegnata alla BLM Group Arena per la partita contro la BCC Castellana Grotte programmata per domenica 3 febbraio. Fischio d’inizio fissato per le ore 18: diretta su Radio Dolomiti e live streaming su Lega Volley Channel all’indirizzo www.elevensports.it/superlega.



QUI ITAS TRENTINO

Dopo le trasferte nel Lazio ed in Svizzera, i Campioni del Mondo tornano a disputare un incontro di fronte al proprio pubblico con l’obiettivo di continuare a muovere la propria classifica, tallonando Perugia che nella stessa giornata sarà impegnata a Modena. Conquistare l’intera posta in palio in questa occasione potrebbe quindi offrire l’occasione di guadagnare punti almeno su una di due delle principali contendenti per il primo posto finale in classifica.

«Vogliamo continuare la nostra corsa in campionato per essere protagonisti fino in fondo – ha spiegato l’allenatore Angelo Lorenzetti in sede di presentazione – e per tale motivo anche questo appuntamento è importante. Dobbiamo concentrarci sul nostro gioco e tenere sempre presente le nostre ambizioni; di fronte ci troveremo una Castellana Grotte che ha sin qui avuto troppa poca fortuna rispetto a quanto sia stata in grado di esprimere con la sua pallavolo. A maggior ragione sarà un incontro a cui bisognerà avvicinarsi con le dovute attenzione, anche perché il recente addio dell’opposto Renan potrebbe rendere il gioco pugliese meno prevedibile e togliere pressioni all’intera squadra».

Il tecnico gialloblù potrà contare sull’intera rosa di tredici giocatori, che completeranno la preparazione alla BLM Group Arena con gli allenamenti del pomeriggio odierno e della mattinata di domenica. In questa circostanza Trentino Volley sosterrà la 796a partita della sua storia e andrà a caccia della 556a vittoria assoluta: attualmente ne conta 288 in casa e 267 in trasferta.



GLI AVVERSARI

Ancora a secco di vittorie in regular season, con appena sei punti e l’ultimo posto in classifica, la BCC Castellana Grotte si presenta a Trento priva anche del suo terminale offensivo di riferimento. L’opposto brasiliano Renan Buiatti (sino a domenica scorsa il sesto marcatore della regular season con 339 palloni vincenti in diciannove gare) ha infatti lasciato il gruppo solo giovedì, preferendo le offerte giuntegli dalla seconda divisione turca; al suo posto almeno domenica dovrebbe giocare il russo Kruzhkov (già visto in campo nel match d’andata) mentre per il futuro la società pugliese non ha escluso un ritorno sul mercato. Il gioco impostato da Falaschi inevitabilmente dovrà quindi cambiare, magari insistendo di più sugli schiacciatori stranieri Mirzajampour e Wlodarczyk. Il giocatore più atteso è in ogni caso il centrale australiano Aidan Zingel, protagonista comunque di una buona stagione, che vivrà la sua prima partita da ex alla BLM Group Arena dopo aver giocato nello scorso campionato 48 gare con la maglia di Trentino Volley. Rispetto alla gara d’andata è differente la guida tecnica; da un mese e mezzo a questa parte l’allenatore è Vincenzo Di Pinto che ha sostituito Paolo Tofoli, diventato nel frattempo coach di Alessano in Serie A2.



I PRECEDENTI

Quello di domenica sarà l’ottavo confronto assoluto fra Trentino Volley e Castellana Grotte. Il bilancio parla solo in favore dell’Itas Trentino, che ha concesso agli avversari appena un punto sui ventuno sin qui in palio: quello ottenuto dai pugliesi proprio nel match d’andata di questa regular season, giocato l’11 novembre scorso al PalaFlorio e concluso per 2-3 (parziali di 25-23, 19-25, 22-25, 25-19, 10-15). Tre i precedenti già disputati a Trento, con Castellana Grotte che ha lasciato strada due volte per 3-0 (24 ottobre 2010 e 17 febbraio 2013) e in un caso per 3-1 (28 ottobre 2017).



GLI ARBITRI

L’incontro sarà diretto dalla coppia proveniente da Città di Castello (Perugia); Rocco Brancati (in massima categoria dal 2015, al debutto da primo arbitro in SuperLega) e Simone Santi (secondo arbitro, in Serie A dal 1994 ed internazionale Fivb dal 2011). Un incrocio per entrambi con Trentino Volley nella regular season in corso: Brancati, alla terza partita in SuperLega 2018/19, ha diretto il recente successo per 3-0 a Vibo del 13 gennaio, mentre Santi (decima partita di campionato) ha arbitrato il successo casalingo in tre set del 18 novembre su Verona.



RADIO, INTERNET E TV

La gara sarà raccontata in cronaca diretta ed integrale da Radio Dolomiti, network partner di Trentino Volley. I collegamenti con la BLM Group Arena di Trento saranno effettuati all’interno di “Campioni di Sport”, il contenitore sportivo dell’emittente di via Missioni Africane. Le frequenze per ascoltare il network regionale sono consultabili sul sito www.radiodolomiti.com, dove sarà inoltre possibile seguire la radiocronaca live in streaming.

Prevista anche la diretta in streaming video sullo spazio web “Lega Volley Channel”, all’indirizzo internet www.elevensports.it/superlega (servizio a pagamento).

In tv la differita integrale della gara andrà in onda alle 21.50 di lunedì 4 febbraio su RTTR, tv partner della Società di via Trener.

Su internet gli aggiornamenti punto a punto saranno curati dal sito della Lega Pallavolo Serie A (www.legavolley.it) e dallo stesso www.trentinovolley.it e saranno sempre attivi sui Social Network gialloblù (www.trentinovolley.it/facebook e www.trentinovolley.it/twitter).



BIGLIETTI E MERCHANDISING

È possibile acquistare i biglietti per la sfida con Castellana Grotte in qualsiasi momento su internet, cliccando www.trentinovolley.it/ticketonline. I tagliandi saranno disponibili anche domenica presso le casse della BLM Group Arena, attive a partire dalle ore 17, stesso momento in cui verranno aperti anche gli ingressi del palazzetto.

All’interno, dietro la tribuna lunga lato nord, i tifosi troveranno a propria disposizione il punto merchandising gialloblù; in vendita una vastissima gamma di articoli ufficiali Trentino Volley.



“BRENNERCOM DAY”

Domenica alla BLM Group Arena si celebrerà il “Brennercom Day”: Brennercom – da cinque anni sponsor ufficiale di Trentino Volley che ha riservato all’azienda di Bolzano impegnata nel ramo dell’innovazione e tecnologia dell’industria ICT in esclusiva il logo sulla rete ufficiale da gioco in SuperLega – e lo stesso Club di via Trener predisporranno una serie di iniziative per promuovere in maniera ancora più capillare l’importante collaborazione. Il pubblico che assieperà le tribune troverà il match program ufficiale caratterizzato dal logo di Brennercom. Targato Brennercom pure il premio che verrà consegnato al miglior giocatore del match da Cristina Vielmi - Key Account Manager di Brennercom.