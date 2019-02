SuperLega

venerdì 22 febbraio 2019

VOLLEY

Sabato sera di campionato per l'Itas, arriva Padova

Si gioca in questo fine settimana il ventiduesimo turno di regular season SuperLega Credem Banca 2018/19, il nono del girone di ritorno. L’Itas Trentino sarà protagonista dell’anticipo televisivo, che verrà disputato alla BLM Group Arena sabato 23 febbraio contro la Kioene Padova. Fischio d’inizio programmato per le ore 18: diretta su RAI Sport + e Radio Dolomiti.



QUI ITAS TRENTINO

Dopo il 3-2 di lunedì sera a Verona, la formazione gialloblù affronta un’altra compagine veneta con l’obiettivo di tornare subito alla vittoria in campionato per difendere la seconda posizione in classifica e per poi concentrarsi, con la mente più libera, sulla gara d’andata di semifinale di 2019 CEV Cup (in programma ad Atene martedì sera).

«Gli impegni così ravvicinati che ci attendono ci hanno di fatto obbligato a sfruttare questi giorni di allenamento per preparare entrambi i prossimi appuntamenti, ma d’altronde in un periodo così non potevamo fare altrimenti. – ha ammesso l’allenatore Angelo Lorenzetti - Abbiamo comunque lavorato nel modo giusto, consci del momento che stiamo vivendo e del valore dell’avversario che affronteremo. Padova è infatti cresciuta molto nel corso di questo campionato, in particolar modo nella fase di cambiopalla e lo ha fatto nonostante abbia dovuto fare a meno di un giocatore del valore di Randazzo. In palio ci sono quindi punti importanti, non semplici da ottenere».

Il tecnico dell’Itas Trentino potrà contare sull’intera rosa di tredici giocatori, che completeranno la preparazione alla BLM Group Arena con gli allenamenti del pomeriggio odierno e della mattinata di sabato.



800ª GARA UFFICIALE DI TRENTINO VOLLEY

Sarà un appuntamento significativo per Trentino Volley, indipendentemente dal risultato che ne scaturirà; proprio in tale occasione la Società già cinque volte Campione del Mondo taglierà il nastro delle 800 partite ufficiali nella sua quasi ventennale storia. Il Club di via Trener ha vinto 557 delle 799 gare già giocate: 290 fra le mura amiche della BLM Group Arena (già PalaTrento) e 267 in trasferta. Il risultato più frequentemente ottenuto è stato il successo per 3-0, conseguito in ben 294 occasioni, mentre il ko rimediato più spesso è stato quello con il punteggio di 1-3 (97 volte). In totale Trentino Volley ha sostenuto 477 partite di regular season, 111 gare dei Play Off Scudetto, 12 incontri di Supercoppa Italiana, 39 di Coppa Italia mentre in 158 casi si è misurata in una competizione internazionale. I giocatori che ne hanno totalizzate di più sono Birarelli e Colaci (che sono scesi in campo il 43% delle volte – 345 su 799), mentre a Kaziyski spettano i primati di punti realizzati (4.945 punti in 334 presenze) e del numero di volte che ha indossato la fascia di capitano (204). L’avversaria sfidata sottorete in maniera più assidua è Modena (71 precedenti già alle spalle); curiosamente l’Itas Trentino disputerà tale impegno proprio contro il Club con cui aveva affrontato la prima ufficiale della sua storia fra le mura amiche: il 22 ottobre 2000, match con Padova allora allenata da Angelo Lorenzetti (vittoria per 3-2).



GLI AVVERSARI

La Kioene Padova si presenta alla BLM Group Arena nel momento più alto della propria regular season. Sempre a punti nelle ultime sei partite di SuperLega, i bianconeri occupano infatti la settima posizione in classifica a quota 32 punti, con cinque lunghezze di ritardo da Verona, due in più di Monza ma soprattutto sette di vantaggio sul nono posto di Ravenna. A cinque giornate dalla conclusione della stagione regolare, la qualificazione ai Play Off Scudetto è quindi a portata di mano e suggellerebbe un percorso che ha visto la compagine allenata da Valerio Baldovin dimostrarsi particolarmente ostica da superare, anche per le prime della classe, come dimostrano i punti casalinghi ottenuti con Perugia (3) e Modena (1). Fra i protagonisti del campionato dei veneti fino al 3-1 sulla Sir Safety Conad c’è stato lo schiacciatore Randazzo, poi un serio infortunio al ginocchio destro lo ha messo fuori causa, ma la Kioene ha comunque trovato le contromisure necessarie, intervenendo sul mercato con l’ingaggio del canadese Barnes, ex Tours. Fra i punti di forza di Padova ci sono il muro (il quarto del torneo per numero di punti) ed il rendimento di Torres (nono bomber del campionato), del libero Danani (primo ricevitore per media ponderata) e di Volpato, fra i migliori centrali di SuperLega per i numeri mostrati in attacco e a muro.



I PRECEDENTI

Trentino Volley e Pallavolo Padova hanno alle spalle una lunga tradizione di sfide, iniziata nel 2000 ed interrottasi solo per due stagioni fra 2012 e 2014 dopo la retrocessione in Serie A2 della Società veneta. Il bilancio di ventinove gare precedenti di regular season è nettamente favorevole ai colori gialloblù, usciti vincitori in venticinque circostanze; Trento vanta anche una serie, ancora aperta, di diciannove vittorie consecutive che dura esattamente da quattordici anni. Per trovare l’ultimo successo patavino bisogna infatti risalire al 13 febbraio 2005, quando nell’allora Pala San Lazzaro (oggi Kioene Arena) i padroni di casa si imposero per 3-2. Nei quattordici precedenti giocati a Trento, Padova ha vinto solo una volta: 7 novembre 2004, per 1-3 con l’ex Meszaros mvp. L’ultimo scontro diretto è datato 24 novembre 2018: 3-1 per l’Itas Trentino nel match del girone d’andata (17 punti di Kovacevic, migliore in campo).



GLI ARBITRI

L’incontro sarà diretto da Giorgio Gnani (di Ferrara, in Serie A dal 1997) e Mauro Goitre (di Torino, in massima categoria dal 2008 ed internazionale dal 2016); assieme (a ruoli invertiti) avevano arbitrato anche la sfida del 4 novembre Civitanova-Trento 3-2. Quel match è stato anche l’unico precedente stagionale rispetto a Trentino Volley di Gnani (alla quattordicesima partita in SuperLega Credem Banca 2018/19), mentre Goitre (all’undicesima partita di questa regular season in corso) aveva diretto anche Monza-Trento 3-2 del 23 dicembre.



TV, RADIO ED INTERNET

Il match sarà un evento mediatico globale, godendo della diretta contemporanea su tutti i tipi di media. Verrà infatti trasmesso da RAI Sport +, canale presente sia sulla piattaforma digitale terrestre (numero 57 in HD, 58 in sd) sia su quella satellitare di Sky al numero 227, con commento affidato a Marco Fantasia e Claudio Galli; le immagini verranno diffuse anche su internet, in streaming video-audio all’indirizzo www.raisport.rai.it.

Prevista come di consueto la cronaca diretta ed integrale su Radio Dolomiti, radio partner di Trentino Volley, a partire dalle 17.55. Tutte le frequenze per sintonizzarsi col network regionale sono disponibili su www.radiodolomiti.com, dove è inoltre possibile ascoltare la radiocronaca in streaming, accedendo alla sezione “On Air”.

In tv la differita integrale della gara andrà in onda lunedì 25 febbraio alle ore 21.50 su RTTR - tv partner di Trentino Volley.

Su internet gli aggiornamenti punto a punto saranno curati dal sito della Lega Pallavolo Serie A (www.legavolley.it) e da www.trentinovolley.it e saranno sempre attivi sui Social Network gialloblù (www.trentinovolley.it/facebook e www.trentinovolley.it/twitter).



BIGLIETTI E MERCHANDISING

È possibile acquistare i biglietti per la sfida in qualsiasi momento su internet, cliccando www.trentinovolley.it/ticketonline. I tagliandi saranno disponibili anche sabato presso le casse della BLM Group Arena, attive a partire dalle ore 17, stesso momento in cui verranno aperti anche gli ingressi del palazzetto.

All’interno, dietro la tribuna lunga lato nord, i tifosi troveranno a propria disposizione il punto merchandising gialloblù; in vendita una vastissima gamma di articoli ufficiali Trentino Volley.



“POLI DAY”

Alla BLM Group Arena sarà tempo di “Poli Day”; per celebrare insieme al pubblico la pluriennale partnership, Gruppo Poli (che da cinque stagioni griffa la maglia del libero) sarà in prima linea per sostenere la squadra gialloblù, ma in questo caso sarà particolarmente vicino anche ai suoi supporters. Prima della partita, tutti i tifosi che popoleranno l’impianto di via Fersina potranno ricevere un goloso assaggio offerto da Poli, raggiungendo lo stand posizionato subito dietro la Curva Gislimberti, fra i due ingressi. Targato Poli anche il premio del miglior giocatore, scelto grazie ai voti dei giornalisti presenti in tribuna stampa: un cesto di prelibati prodotti Via Verde Bio Primia. Verrà consegnato da Marcello Poli - Amministratore delegato del Gruppo Poli - che sarà come sempre presente in tribuna, in questo caso assieme anche ai direttori dei negozi.