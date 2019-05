Giovanile

domenica 26 maggio 2019

VOLLEY

La Torretta Volley Livorno campione 3x3 Under-13

È la Torretta Volley Livorno la squadra campione d'Italia Under 13 maschile 3x3. La finale disputata questa mattina allo Stadio del Ghiaccio di Cavalese ha incoronato i toscani nuovi campioni tricolori in virtù della vittoria per 2-1 contro la Pallavolo Roomy Catania. La Torretta Volley Livorno è la seconda squadra toscana nella storia a conquistare lo scudetto in questa categoria, dopo il successo del Volley Prato nel 2016.

La squadra toscana ha avuto la meglio su quella siciliana dopo una gara equilibrata. Soprattutto il primo set si è giocato sul filo dell'equilibrio, chiuso dai toscani grazie ad un bel turno al servizio di Galoppini. La reazione catanese è arrivaa nel secondo set, quello in cui Catania è riuscita a mettere in campo tutta la propria fisicità, impattando il conto dei parziali e riuscendo a portare così l'incontro al terzo e decisivo set. Quello che, con qualche muro in più e con qualche errore in meno, la Torretta Volley Livorno è riuscita a far proprio.

Nella finalina per il terzo posto la Colombo Genova si è confermata una solida realtà di questa disciplina in Italia dopo il quarto posto dello scorso anno ed il titolo conquistato pochi anni fa. I campioni in carica del Volley Montichiari nel primo set non sono riusciti ad incidere, arrendendosi per 15-9. Nel secondo parziale, invece, i bresciani hanno ceduto di misura per 15-13, permettendo a Genova di guadagnarsi la medaglia di bronzo. I padroni di casa della Pallavolo C9 Arco Riva hanno concluso al settimo posto, superando nella finalina l'Asd Game Volley Falconara per 2-1

Un bronzo che la Colombo Genova ha voluto dedicare a Samuele, il bambino scomparso insieme ai genitori nel tragico crollo del ponte Morandi. Al termine della manifestazione l'intera squadra ligure ha poi fatto visita al cimitero di Cavalese che ospita la tomba di un'altra persona a loro cara, scomparsa da poco.





I risultati delle finali

Gli organici delle prime quattro

Finale 1°/2° posto: Torretta Volley Livorno – Roomy 78 Catania 2-1 (15-12, 9-15, 15-7)Finale 3°/4° posto: Asd Colombo Volley Genova – Tonoli Nyfil Montichiari 2-0 (15-9, 15-13)Finale 5°/6° posto: Bper Volley Modena – Powervolley Milano 2-0 (15-13, 15-9)Finale 7°/8° posto: C9 Arco Riva – Asd Volley Game Falconara 2-1 (15-14, 11-15, 15-10)Finale 9°/10° posto: K Eur Volley Roma – Scuola Volley Paola 0-2 (13-15, 14-15)Finale 11°/12° posto: San Rocco Novara – Consar Romagna 0-2 (10-15, 7-15)Finale 13°/14° posto: Sport Team Südtirol Bolzano – Invent Volley Team San Donà 2-0 (15-14, 15-12)Finale 15°/16° posto: Volley Meta – Sieco Service Impavida Ortona 0-2 (10-15, 6-15)Finale 17°/18° posto: M&G Scuola Pallavolo Grottazzolina – Revolution Asti 1-2 (15-11, 11-15, 10-15)Finale 19°/20° posto: As Ischia Pallavolo – Lucania Volley Lagonegro 0-2 (14-15, 11-15)Finale 21°/22° posto: Vbc Amis Chiavari – Sir Safety Conad Perugia 1-2 (15-11, 11-15, 8-15)Finale 23°/24° posto: Bcc New Mater Castellana – Libertas Pasian Martignacco 0-2 (7-15, 8-15)Finale 25°/26° posto: Gada Group Pescara 3 – Sarò Volley Olimpia Aosta 2-0 (15-9, 15-9)Finale 27°/28° posto: Asd Pallavolo Isernia – Audax Quartucciu 0-2 (13-15, 13-15)Gianluca Cremoni, Tommaso Feretti, Federico Galoppini, Matteo Papini, Flavio Pellumbi. Allenatore Teodoro Fischietto e dirigente Fausto Galoppini.Leonardo Alessi, Giuseppe Contarino, Lorenzo Lodato, Emanuele Nicosia, Alberto Torrisi. Allenatore Giovanni Barbagallo, secondo allenatore Salvatore Guzzetta.Simone Porro, Lorenzo Bruzzone, Davide Grone, Riccardo Pierini, Lorenzo Firriolo. Allenatore Pietro Merello, dirigente Fabio Porro.Tommaso Colombo, Matteo Bonomi, Nicola Guarisco, Tommaso Biazzi, Andrea Usanza. Allenatore Gianpaolo Danzì, secondo allenatore Gianfranco Coffetti.