Giovanile

martedì 28 maggio 2019

VOLLEY

Itas Under-16 ad Alba Adriatica per le finali nazionali

Una Finale Nazionale Giovanile tira l’altra. Conclusa solo sabato scorso l’esperienza in Junior League per l’Under 20, il Settore Giovanile si appresta a vivere un altro appuntamento tricolore. A partire da martedì 28 maggio anche l’Itas Trentino Under 16 andrà a caccia dello Scudetto nel campionato nella propria categoria, disputando ad Alba Adriatica (provincia di Teramo) la fase conclusiva del torneo italiano riservato alle classi 2003 e 2004, che si protrarrà in Abruzzo sino a domenica 2 giugno.

Per Trentino Volley, che ha staccato la qualificazione vincendo il titolo regionale lo scorso 12 maggio, si tratta della nona partecipazione assoluta alle Finali Nazionali Under 16, campionato in cui ha già vinto due scudetti nelle annate agonistiche 2010/11 e 2011/12.

Provare ad ottenere un altro risultato di prestigio è l’obiettivo che la squadra guidata in panchina da Matteo Zingaro si è prefissata; riuscirci non sarà però impresa semplice: per entrare a tutti gli effetti nella fase finale del torneo, i gialloblù dovranno prima disputare un rischiosissimo ed ulteriore girone di qualificazione. In maniera analoga a quanto accade per le Finali Nazionali Under 14 e Under 18, la formula del torneo prevede lo svolgimento fra martedì pomeriggio e mercoledì di quattro Pool composte da quattro squadre ciascuno; solo la prima classificata di ogni raggruppamento accederà alla fase successiva, dove verrà inserita in uno degli altri quattro gironi popolato da dodici squadre già qualificate. In avvio di manifestazione l’Itas Trentino è stata collocata nel girone C di qualificazione, un raggruppamento in cui sono presenti anche lo Sport Team Suedtirol Bolzano, Alessano ed Isernia. L’esordio dei gialloblù nel torneo è previsto per le ore 16 di martedì 28 maggio alla palestra di Colonnella proprio contro la formazione altoatesina; mercoledì 29 maggio sono invece in programma le sfide con la squadra molisana (ore 10.30) e con i pugliesi (ore 17.30).

«Arriviamo a questo appuntamento dovendo fare i conti con qualche problema fisico, che però contiamo di fronteggiare poggiandoci molto sulla forza del nostro gruppo – ha ammesso l’allenatore Matteo Zingaro - ; in rosa disponiamo infatti di diverse alternative, cosa che spero ci possa permettere di giocare bene ugualmente e nel frattempo di recuperare tutti gli effettivi. La qualificazione alla seconda fase è un obiettivo che può essere alla nostra portata soprattutto se riusciremo a giocare al massimo, determinati e convinti del valore che abbiamo. Negli ultimi giorni ci siamo allenati per esserlo sempre, in qualsiasi partita».

La squadra e lo staff gialloblù raggiungeranno Alba Adriatica nella mattinata odierna; informazioni, risultati in real time e fotografie saranno disponibili sul sito ufficiale della manifestazione, consultabile all’indirizzo www.finalivolleycrai.it/pagina.aspx?PId=13606.



La rosa dell’Itas Trentino per le Finali Nazionali Under 16: Francesco Bernardis, Martino Micheletti (palleggiatori); Davide Brignach, Thomas Finke, Raul Parolari, Andrea Polacco, Samuel Rossini, (schiacciatori); Stefano Dell’Osso, Gabriele Faifer, Pietro Romito (centrali); Martin Coser e Daniele Passamani (liberi). Allenatori: Matteo Zingaro e Giacomo Nicolini. Dirigente: Davide Dalla Torre.



Le altre quindici squadre al via della fase di qualificazione: Teate Volley Chieti (Abruzzo), Sport Team Suedtirol Bolzano (Alto Adige), Dmb&Bee Villa d’Agri (Basilicata), Calor Domus Futura (Friuli), Green Volley Roma (Lazio), Powervolley Milano e Vero Volley Banco BPM (Lombardia), Pallavolo Isernia (Molise), Altaflex Altamura e Progetto Azzurra Alessano (Puglia), Piviellle Cerealterra Ciriè (Piemonte), Quadrifoglio Volley Sassari (Sardegna), Sir Safety Conad Perugia (Umbria), Saccheria Piave Invent San Donà e Kioene Padova (Veneto).



Già qualificate alla fase finale: Luck Volley Reggio Calabria (Calabria), Volley Meta Asd (Campania), Zinella Vip San Lazzaro (Emilia Romagna), Marino Pallavolo (Lazio), Colombo Volley Genova (Liguria), Diavoli Rosa Brugherio (Lombardia), Sabini Asal Castelferretti (Marche), Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo (Piemonte) Matervolley Castellana Grotte (Puglia), Roomy 78 Catania (Sicilia), Volley Prato (Toscana), Volley Treviso (Veneto).