A2 Femminile

mercoledì 7 agosto 2019

VOLLEY

Delta Informatica, avvio di stagione all'insegna dei big match

Svelati nella giornata di oggi i calendari del prossimo campionato di serie A2 femminile, con due gironi iniziali da dieci formazioni ciascuno. La Delta Informatica Trentino, alla sua sesta partecipazione consecutiva al torneo di A2, fa parte del girone B ed esordirà domenica 6 ottobre al Sanbàpolis in un vero e proprio big match, contro la quotata Acqua&Sapone Roma Volley Club. Le capitoline, infatti, hanno allestito una squadra di primissima fascia e sarà dunque un'occasione importante per Fondriest e compagne per testare immediatamente il proprio livello di forma contro una formazione che, al pari delle gialloblù, punta a recitare un ruolo da protagonista. La settimana successiva Trento farà visita all'Olimpia Teodora Ravenna, mentre alla terza giornata le ragazze di Bertini ospiteranno al Sanbàpolis il Cus Torino. Un avvio di stagione, quindi, particolarmente interessante con tanti big match che attenderanno la squadra del presidente Postal.

«Cominciamo immediatamente con due scontri importanti con formazioni molto attrezzate come Roma e Ravenna – spiega Matteo Bertini, allenatore della Delta Informatica Trentino – Il calendario, tuttavia, ritengo che conti relativamente, visto che si dovranno affrontare prima o poi tutte le squadre e visto che con la novità introdotta in questa stagione (tutti i punti conquistati nella prima fase verranno portati in quella successiva) ogni gara sarà importantissima e metterà in palio punti preziosi. Ciò che conta non è tanto chi si incontra ma come si approccerà la partita; il calendario ci mette subito di fronte a due avversarie di grande qualità, ma siamo convinti di poter partire con il piede giusto, potendoci allenare fin dal primo giorno di ritiro al gran completo». La preparazione pre-campionato della Delta Informatica Trentino inizierà lunedì 19 agosto, giorno in cui sarà in programma anche un incontro con i media sulle sponde del lago di Caldonazzo.





La formula del campionato

Al Campionato di Serie A2 partecipano 20 squadre, divise in due gironi da 10, Girone A e Girone B. Nella prima fase, denominata Regular Season, le formazioni si affrontano in incontri di andata e ritorno per 18 giornate complessive. Al termine della Regular Season, le migliori 5 formazioni di ogni girone si qualificano alla Pool Promozione, mentre le restanti 5 squadre di ogni girone sono raggruppate nella Pool Salvezza. In questa seconda fase ogni team affronta solo le squadre non già incontrate nella Regular Season, in gare di andata e ritorno per ulteriori 10 giornate, mantenendo tutti i punti conquistati nella Regular Season.Al termine della seconda fase, la prima classificata della Pool Promozione è promossa in A1. Le squadre dalla 2^ alla 8^ posizione della Pool Promozione più la 1^ classificata della Pool Salvezza disputano i Play Off Promozione con la seguente formula: i quarti di finale si disputano su gare di andata e ritorno ed eventuale Golden Set (da disputarsi nel caso in cui le due squadre abbiano ottenuto lo stesso numero di punti, considerando che il 3-0 e il 3-1 assegnano 3 punti a chi vince e 0 a chi perde e il 3-2 assegna 2 punti a chi vince e 1 a chi perde) secondo accoppiamenti 2^ vs 1^ Pool Salvezza, 3^ vs 8^, 4^ vs 7^ e 5^ vs 6^, mentre semifinali e finale al meglio delle tre partite, con Gara-1 e l'eventuale spareggio sul campo della migliore classificata. Le ultime tre classificate della Pool Salvezza retrocedono in B1, mentre le formazioni dalla 4^ alla 7^ posizione della Pool Salvezza disputano un Play Out: le perdenti delle sfide 4^ vs 7^ e 5^ vs 6^, al meglio delle tre gare, retrocedono in B1.Date: inizio domenica 6 ottobre – fine domenica 17 maggio.Orario di gioco: domenica e festivi ore 17, turni infrasettimanali non festivi ore 20.30