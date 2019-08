SuperLega

lunedì 19 agosto 2019

VOLLEY

Domani pomeriggio riparte l'attività dell'Itas Trentino

A poco meno di quattro mesi di distanza dall’ultimo precedente impegno ufficiale (gara 4 di Semifinale Play Off Scudetto 2019), Trentino Volley è pronta per tornare in palestra, dando il via alla preparazione per la stagione 2019/20.

Il raduno e il successivo primo allenamento dell’Itas Trentino è infatti previsto per martedì 20 agosto, alle ore 16 presso la BLM Group Arena di Trento; come di consueto, la prima mezzora sarà dedicata a stampa e tifosi per un primo informale contatto e saluto. Subito dopo, alle ore 16.30, l’inizio della prima sessione in sala pesi, seguita principalmente dal Preparatore Atletico Alessandro Guazzaloca.

Durante la prima parte di preparazione Angelo Lorenzetti ed il suo confermatissimo staff tecnico e medico avranno a disposizione solo sei dei tredici giocatori della rosa, che dalla seconda metà di ottobre si misurerà su quattro fronti (Supercoppa Italiana, SuperLega Credem Banca, Coppa Italia e Champions League). A rispondere presente per il raduno ci saranno il palleggiatore Daldello, il libero De Angelis, i centrali Codarin e Candellaro, il nuovo schiacciatore Sosa Sierra e l’opposto Luca Vettori, a cui in questo periodo si uniranno alcuni fra i più promettenti atleti del Settore Giovanile che poi figureranno nella rosa della squadra juniores che disputerà la Serie A3.

Assieme al gruppo durante tutto il periodo di preparazione si allenerà anche Simone Parodi. Lo schiacciatore ligure ex Cuneo, Civitanova e Latina è ancora alla ricerca di una sistemazione per l’imminente stagione 2019/20 e la società gialloblù lo ha invitato volentieri ad unirsi ai propri effettivi per offrirgli l’opportunità di maturare una buona condizione di forma fisica e tecnica.