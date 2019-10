Varie

giovedì 10 ottobre 2019

VOLLEY

Sabato 19 a Gardolo «Una partita per la vita»

Sabato 19 ottobre alle ore 20.00 al Centro Sportivo di Trento Nord Gardolo si svolgerà la partita di pallavolo fra Club Volley Italia Trapiantati e Dializzati e gli Amici di Loris. L’evento sarà un’occasione per ricordare Sara Anzanello, i cui genitori saranno presenti in palestra.

Il Club Volley trapiantati e dializzati Italia ASD ha visto la luce grazie ad alcuni pallavolisti trapiantati d’organo, i quali hanno individuato nella pallavolo un veicolo fondamentale per la ripresa dopo un trapianto e per la diffusione della cultura della donazione.

L’associazione è sostenuta attivamente dalla Lega Italiana Fibrosi Cistica ONLUS, dall’Unione trapiantati polmone di Padova ed è affiliata ad Aics e CONI. Il Team è composto da atleti non professionisti trapiantati di rene, midollo, polmoni e cuore che provengono da varie regioni come Puglia, Lazio, Abruzzo, Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria e Trentino.

Al termine dell'incontro atleti e spettatori potranno indossare il costume e prendere parte alla 24 ore di nuoto.