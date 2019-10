SuperLega

lunedì 21 ottobre 2019

VOLLEY

Michieletto come Giannelli: esordio in A1 a Ravenna

L’esordio stagionale dell’Itas Trentino in SuperLega Credem Banca 2019/20, domenica sera a Ravenna, ha coinciso anche col debutto assoluto nel massimo campionato italiano di Alessandro Michieletto. Il giovane schiacciatore mancino di posto 4, classe 2001, ha calcato per la prima volta il campo del torneo più bello del mondo durante il primo e terzo set, momento in cui Lorenzetti lo ha gettato nella mischia per rinforzare la linea a tre di ricezione gialloblù.

Per il figlio del Team Manager Riccardo (che di partite in Serie A ne ha giocate oltre trecento) il doppio ingresso sul mondoflex del Pala De Andrè è andato a suggellare un weekend indimenticabile, caratterizzato anche dal rotondo successo ottenuto sabato sera a Prata di Pordenone con la maglia dell’UniTrento Volley nella prima partita stagionale del girone bianco della Serie A3. Quello in Romagna non è però un esordio assoluto in prima squadra per il fresco Campione del Mondo Under 19; già nella precedente stagione Alessandro aveva infatti staccato due presenze in 2019 CEV Cup, realizzando anche il punto finale del match casalingo con gli svizzeri di Amriswil (quarti di finale).

Sei anni prima (era il 27 ottobre 2013), fu sempre il Pala De Andrè di Ravenna a tenere a battesimo la prima assoluta in Serie A1 di un altro prodotto del Settore Giovanile come Simone Giannelli, attuale capitano e simbolo di Trentino Volley. Solo il tempo potrà dire se quella di domenica sia stata effettivamente un’altra data "romagnola" da ricordare per la storia Societaria, ma il precedente legato al palleggiatore altoatesino e le indiscutibili potenzialità tecniche e fisiche in possesso di Michieletto sono sicuramente di buon auspicio.