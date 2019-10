A2 Femminile

sabato 26 ottobre 2019

VOLLEY

A Baronissi testacoda insidioso per la Delta Informatica

Un testacoda ricchissimo di insidie. La classifica, infatti, non deve trarre in inganno la Delta Informatica Trentino, illudendola di affrontare una trasferta in discesa. Baronissi ha sì perso le prime tre gare ufficiali della stagione, ma nelle ultime settimane ha profondamente rinforzato il proprio roster con diverse novità: la prima riguarda l'allenatore, Leonardo Barbieri, subentrato l'11 ottobre al dimissionario Vito Ferrara, la seconda l'opposto, con l'ingaggio di Krystle Esdelle, atleta proveniente da Trinidad e Tobago e dotata di mezzi notevoli, la terza l'arrivo in settimana del libero Maria Chiara Norgini, fino a pochi giorni fa in A1 a Brescia. Ecco spiegato perché la capolista Delta Informatica Trentino dovrà affrontare con grande umiltà e attenzione la trasferta in programma domenica (anticipata alle 15.30) a Pontecagnano Faiano (provincia di Salerno), con l'obiettivo di blindare la testa della classifica e di infilare la quarta vittoria consecutiva.



QUI DELTA INFORMATICA TRENTINO

Nessun problema particolare in casa trentina con le ragazze di Bertini che si sono alleate regolarmente senza intoppi di natura fisica per preparare al meglio la lunga trasferta in Campania. La squadra, che partirà sabato mattina in pullman da Trento, farà tappa ad Orvieto, per poi raggiungere in tarda serata Pontecagnano. «Sarà una partita complicata, molto di più di quanto possa dire la classifica – spiega l'allenatore gialloblù Matteo Bertini – Soprattutto sarà una gara da scoprire e interpretare al meglio strada facendo, visto che Baronissi finora non ha mai giocato con lo stesso sestetto e che recentemente ha aggiunto due pedine di spessore come Esdelle e Norgini, oltre al possibile rientro di Bartesaghi. Non sapremo fino all'ultimo momento che squadra ci troveremo di fronte, quindi sarà importante adattarci rapidamente al loro assetto. Sarà però altresì fondamentale concentrarci su noi stesse, cercando di migliorare il nostro cambio-palla e andando alla ricerca di quella continuità che finora ci è spesso mancata».



QUI P2P SMILERS BARONISSI

La Polisportiva 2 Principati di Baronissi è una realtà giovane del panorama pallavolistico nazionale. Nell'estate del 2017, dopo un torneo di B1 al di sotto delle aspettative chiusosi con la retrocessione in B2, la società campana ha acquistato dalla Robur Costa Ravenna il titolo per partecipare al campionato di serie A2, torneo disputato nelle ultime due stagioni: lo scorso anno la P2P non si è qualificata per la pool promozione, chiudendo al terzo posto la pool salvezza. Due anni fa, invece, le campane hanno terminate la regular season in dodicesima posizione guadagnandosi una tranquilla salvezza. In estate numerosissime le novità con la rosa ricostruita praticamente da zero: gli arrivi più significativi sono stati quelli della regista De Lellis (da Chieri, A1), della schiacciatrice Bartesaghi (da Brescia, A1) e della centrale Martinuzzo (da Martignacco, A2), oltre ovviamente ai due recentissimi rinforzi Esdelle e Norgini.



I PROBABILI SESTETTI

Con la rosa al completo Bertini dovrebbe affidarsi inizialmente al “settetto” titolare, con Moncada in regia, Piani opposto, Melli e D'Odorico laterali, Furlan e Fondriest al centro e Moro libero. Leonardo Barbieri dovrebbe rispondere con De Lellis al palleggio, Esdelle opposto, Panucci (o Bartesaghi) e Marianna Ferrara schiacciatrici, Travaglini e Martinuzzo al centro e Norgini (o Martina Ferrara) libero.