B1 Femminile

lunedì 11 novembre 2019

VOLLEY

Poker Volano, impresa Argentario, ko l'Ata

Argentario e Volano non steccano e vincono i rispettivi incontri, l'Ata cade a Verona. Il fine settimana è stato tutto sommato positivo per il movimento trentino che ha raccolto 5 punti sui 9 disponibili lottando e soffrendo. Ha inaugurato il quarto turno di gare l'Argentario sabato pomeriggio, superando 3-2 il Volta Mantovana, Sotto 0-2 la formazione di Moretti ha saputo reagire a una situazione color grigio tendente al nero e, vinto ai vantaggi il terzo set 27-25, si è poi fatta valere nei restanti set per cogliere una vittoria importantissima contro una diretta rivale per la salvezza. Con solo 4 partite giocate, non conta molto ma l'Argentario è al momento fuori dalla zona rossa della classifica anche se per un solo punto e con davanti un intero campionato. Il successo, unito alla bella prestazione mostrata contro il Volano due sabati or sono, infonde ancor più fiducia e coraggio alle argentelle per le prossime giornate.

I prossimi impegni saranno molto importanti anche per il Volano, che contro l'Ostiano ha inanellato la quarta vittoria consecutiva e raggiunto la seconda posizione. Davanti c'è il Pav Udine che ospiterà le lagarine domenica 24 nel primo big match stagionale. Tornando alla partita, il 3-0 con cui il Volano ha steso le lombarde è più sofferto di quanto il risultato possa affermare. Se la premiata ditta Eliskases-Bisoffi è sempre garanzia di punti, la ricezione e la difesa hanno funzionato a ritmo alternato consentendo alle ospiti di rientrare in partita nel primo set e di rimanere a lungo in vantaggio. L'attacco del Volano ha risolto molti problemi, invertito una rotta pericolosa e consentito di chiudere la partita in tre set senza ulteriori prolungamenti.

Sconfitta senza attenuanti per l'Ata. Sul difficile campo dell'Arena Volley, le veronesi hanno confermato di meritare un posto più in alto in classifica di quello attuale e lasciato solo le briciole alle bianconere. Che sabato, però, hanno una ghiotta occasione per incamerare i primi punti contro Altafratte.