A2 Femminile

martedì 10 dicembre 2019

VOLLEY

Riviviamo le emozioni di Delta Informatica - Ravenna

Abbiamo montato in una clip la seconda metà di tutti e quattro i set disputati domenica da Delta Informatica e Conad Ravenna. Potete rivedere tutti gli scambi più belli di una sfida equilibratissima, almeno in tre frazioni su quattro, chiusa in maniera vincente dalle gialloblù.