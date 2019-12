A2 e A3 Maschile

lunedì 16 dicembre 2019

VOLLEY

UniTrento spietata a Torino, la vittoria arriva dopo 3 set

L'UniTrento Volley sconfigge a domicilio il Vivibanca Torino e centra la terza vittoria di fila dopo quelle ottenute contro Civitanova e a Fano. La formazione Under 21 di Trentino Volley ha confermato l'ottimo momento di forma sconfiggendo i piemontesi in soli tre set e riuscendo a essere anche più forte dell'influenza, che in settimana ha fermato ben cinque giocatori bianco bordeaux. Con il successo odierno gli universitari salgono a 18 punti in classifica, scavalcano Cuneo (sconfitto a Civitanova) e si portano in seconda posizione a tre sole lunghezze dalla capolista Porto Viro, appaiati a Motta di Livenza. I trevigiani saranno i prossimi avversari, sabato 21 dicembre alla palestra di Sanbapolis.

L’affermazione odierna è apparsa meno scontata di quanto si poteva pensare alla vigilia, con gli uomini allenati da Conci che hanno dovuto lottare sino alla fine nei primi due set per rimediare due volte ad altrettanti svantaggi che parevano aver segnato il solco a favore di Torino. Più tranquillo il terzo set, dove i trentini hanno ottenuto un buon margine di vantaggio e lo hanno gestito sino alla 25-22 finale. Da segnalare le buone prestazioni dei centrali Acuti e Coser, sempre pronti quando chiamati in causa dal regista Pizzini, oltre alle bande Magalini e Michieletto autori rispettivamente di 14 e 13 punti.

La cronaca

Sul campo di Torino, il tecnico Francesco Conci recupera dall'influenza Michieletto ma deve fare a meno di Zanlucchi, Simoni e De Giorgio oltre a Poggio, in panchina ma solo per onor di firma. Lo starting six è quindi quello dello scorso turno con diagonale Magalini–Pizzini, Acuti e Coser al centro con Pol e Michieletto in banda. I padroni di casa non ci stanno a svolgere il ruolo di sparring partner e con un ottimo muro-difesa non solo tengono testa a Trento ma vanno sempre avanti nel punteggio in apertura di partita. Il servizio molto insidioso di Gerbino frutta il primo break per i torinesi (16-10) ma subito dopo è Acuti che dai nove metri avvia il contro break che porta gli universitari a pareggiare sul 20-20. Torino prende un nuovo piccolo margine (23-21), rintuzzato da tre punti in fila (attacco di Acuti, ace di Pizzini ed attacco di Michieletto) che valgono a Trento il primo vantaggio nel set. Torino pareggia ancora, ma un errore in battuta e il seguente servizio vincente di Michieletto valgono lo 0-1 per i trentini.La musica è la medesima nel secondo parziale, che rimane sostanzialmente equilibrato con Torino che riesce ad avere ottimi spunti al servizio per portarsi in vantaggio. Facendo leva sulla battuta, i padroni di casa operano il primo break che li porta sul 14-10 e poi sul 20-15. Sembra il preludio per il pareggio, ma ci pensa Coser con due ace seguiti da un errore in attacco degli avversari a produrre il contro break che vale il 20-20. Il finale di set è ancora una volta punto a punto: Trento si porta in vantaggio con Magalini, Conci chiama al servizio Dietre che crea un problema alla ricezione di casa e consente allo stesso Magalini di mettere a terra il 24-26.Meno emozioni nel terzo set; l’UniTrento Volley trova confidenza in ricezione e un servizio vincente di Pol dopo due punti di Magalini vale il 10-15. Gli universitari sono in controllo della partita e dopo un primo tentativo di rimonta prontamente rintuzzato (14-16) si riportano avanti con un gran muro di Coser (19-23) e gestiscono gli ultimi punti dell'incontro per portarsi a casa altri tre punti.

Le dichiarazioni

«Una bella vittoria, arrivata dopo una settimana per noi molto difficile in allenamento, forse la più complicata dall’inizio stagione – ha spiegato l’allenatore Francesco Conci -. L'influenza ha costretto ai box diversi giocatori e non abbiamo potuto allenarci come avremmo voluto. Nonostante questo, abbiamo disputato una bella prova e messo in mostra una volta ancora un grande carattere contro una squadra in ripresa come Torino. Grazie alle doti di carattere e tecnica siamo riusciti a operare due grandi rimonte nei primi due set, che hanno tagliato le gambe a Torino e ci hanno permesso di vincere con più tranquillità il terzo parziale. Continuiamo a guardarci le spalle; i risultati odierni hanno determinato un distacco importante dalle ultime tre posizioni della classifica. Questo ci permette di guardare con serenità alla prossima partita contro Motta di Livenza e goderci ogni partita liberi da qualsiasi pressione».

Il tabellino

VIVIBANCA TORINO: Galliani 7, Mazzone 10, Gerbino 10, Richeri 10, Mellano 3, Filippi 3, Martina (L); Mariotti, Piasso 1, Del Campo, Valente (L). N.e. Cassone, Matta, Felisio. All. Lorenzo Simeon.UNITRENTO VOLLEY: Coser 5, Pizzini 1, Michieletto 13, Acuti 12, Magalini 14, Pol 10, Lambrini (L); Dietre, Bonatesta, Mussari. N.e. Poggio, Dell'osso. All. Francesco Conci.ARBITRI: De Sensi Danilo, Cavalieri Alessandro.DURATA SET: 32', 29', 29'; tot: 1h 30'.NOTE: ViViBanca Torino: 6 muri, 5 ace, 14 errori in battuta, 8 errori azione, 34% in attacco, 58% (19%) in ricezione. UniTrento: 10 muri, 6 ace, 12 errori in battuta, 12 errori azione, 40% in attacco, 44% (7%) in ricezione.