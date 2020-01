Serie C e D

martedì 7 gennaio 2020

VOLLEY

A Bolghera e C9 Arco Riva la Coppa Trentino Alto Adige

Il nuovo anno della pallavolo regionale si apre con il successo del Bolghera in campo maschile e del C9 Arco Riva in campo femminile nella final four di Coppa Trentino Adige, che si è disputata ieri fra Lavis, Mezzocorona, Mezzolombardo e Cembra.

Nel torneo femminile la Pallavolo C9 ha superato per 3-1 in finale il Bassa Vallagarina Volley, che dopo un ottimo avvio, non è più riuscito a trovare le contromisure alle gardesane di coach Bejenaru.

Un primo set di marca Bassa Vallagarina, dato che il C9 che ha sofferto in ricezione. Con un gioco ordinato e pochi errori e le ragazze di Guzzo hanno chiuso 25-16. Le avversarie hanno pagato anche l’espulsione di Enei sul 14-23. Il secondo inizia con Ruele al posto della stessa Enei e le gardesane mettono subito dei punti tra loro e il Bassa Vallagarina, che non riesce a reagire, perdendo il parziale al C9 per 25-10.

Il terzo set vede il Bassa Vallagarina muoversi con un altro piglio. Le due formazioni viaggiano appaiate fino a metà parziale, poi il C9 piazza un break che lo porta 19-14 e a chiudere 25-19.

Il quarto parziale è il più equilibrato della partita fino al 15-11, quando un break al servizio di Laura Della Valentina spinge avanti il C9. Bianchi e compagne non ci stanno e si rifanno sotto (18 pari), ma il C9 non molla. Un turno di servizio di Stefania Della Valentina chiude la contesa 25-21.

Le semifinali del mattino avevano visto la vittoria del Bassa Vallagarina per 3-1 sul Lavis e della Pallavolo C9 per 3-0 sul Torrefranca.

I tabellini

Bassa Vallagarina Volley: Zanasi, Barozzi, Martinelli 6, Ruele, Cappuccio 3, Zendri 10, Lorenzi 10, Pellitteri, Salvaro, Voltolini 2, Drizi 1, Bianchi 13, Pizzini (L1), Lumia (L2), 1° all. Guzzo, 2° all. CristoforettiPallavolo C9 Arco Riva: Della Valentina L. 8, Della Valentina S. 12, Zucchelli, Ruele 9, Corradini, Mengarda, Fontanari 11, Vivaldi 16, Righi 2, Enei 1, Gasperini (L1), Lugini (L2), 1° all. Bejenaru, 2° all. PrandiPUNTI: C9 Arco Riva 55 attacco, 5 ace, 10 muri - Bassa Vallagarina 48 attacco, 7 ace, 3 muriERRORI: C9 Arco Riva 17 azione, 13 battuta - Bassa Vallagarina 9 azione, 12 battutaUS LAVIS CR LAVIS - BASSA VALLAGARINA VOLLEY 1-3 (25-21 19-25 21-25 28-30)PALLAVOLO C9 ARCO RIVA - TORREFRANCA VOLLEY 3-0 (25-14 25-9 25-13)Nel torneo maschile la Ks Rent Bolghera ha superato dopo una finale di quasi due ore l’Itas Trentino Volley. Una partita giocata punto a punto nel primo set, vinto ai vantaggi 29-27 dai ragazzi di Nardin. Poi il Bolghera ha messo in campo esperienza e ordine riuscendo a contenere l’esuberanza fisica dei giovanissimi under 18 della Trentino Volley. Il secondo e il terzo set vanno così al Bolghera (25-18, 25-21). Nel quarto set Mentasti e soci riducono gli errori e riescono a stare agganciati al Bolghera, ma il finale di set premia ancora Mattia Consolini e soci, che nelle fasi cruciali non sbagliano nulla e vincono parziale e match 25-23.Per la formazione di Tait è la seconda vittoria consecutiva in Coppa Trentino e con la Pallavolo C9 difenderà i colori del Trentino nella Coppa Triveneto in programma il giorno di Pasquetta in Trentino.

I tabellini

Bolghera KS Rent: Iriti, Nanfitò 2, Lai 8, Pasquali, Folie 12, Delladio, Hueller 15, Consolini 2, Senoner 9, Pedron, Baratto 16, Pedrolli (L), 1° all. Tait, 2° all. AbazaItas Trentino Volley: Depalma 4, Parolari 25, Dell’Osso 7, Mentasti 15, Valkovets 16, Brignac 8, Faifer, Micheletti 1, Passamani, Polacco, Marino (L1), Coser (L2), 1° all. NardinPUNTI: Bolghera 51 attacco, 6 ace, 10 muri - Trentino Volley 63 attacco, 3 ace, 11 muriERRORI: Bolghera 9 azione, 5 battuta - Trentino Volley 17 azione, 18 battutaKS RENT BOLGHERA - US VILLAZZANO 3-1 (21-25 31-29 25-18 25-18)ITAS TRENTINO - EUROSPAR TIONE 3-0 (26-24, 25-17, 25-22)Mattia Consolini, palleggiatore del Bolghera e Stefania Della Valentina, centrale della Pallavolo C9, sono stati nominati MVP delle finali.