mercoledì 11 marzo 2020

Rinviata la doppia sfida di Champions fra Itas e Jastrzebski

Il doppio turno in campo neutro dei quarti di finale di 2020 CEV Champions League, in programma a Maribor (Slovenia) nel prossimo weekend fra Trentino Itas e Jastrzebski Wegiel, è stato rinviato a data da destinarsi.

Ad annunciarlo la stessa Federazione Europea in una nota ufficiale diffusa nel pomeriggio odierno, in cui viene spiegato che tutte le partite in territorio italiano o con protagoniste squadre italiane, anche all’estero, sono state posticipate fino a quando l’emergenza sanitaria non sarà risolta.