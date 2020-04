SuperLega

martedì 7 aprile 2020

VOLLEY

La regular season di Superlega si chiude qui

La regular season di SuperLega si chiude con la classifica attuale. Così ha deciso il consiglio di amministrazione della Lega Pallavolo di serie A, riunitosi ieri pomeriggio, raccogliendo il parere espresso a larga maggioranza dalla Consulte dei club della massima serie. L’Itas Trentino archivia dunque la ventesima stagione consecutiva in A1 al quarto posto, staccata dal terzetto di testa composto da Civitanova, Modena e Perugia, racchiuse in due soli punti. Tuttavia marchigiani e umbri hanno disputato una partita in meno.

Rimane sul tavolo la possibilità di disputare i playoff nel mese di giugno, verosimilmente a porte chiuse, qualora ve ne siano le condizioni. Con quale formula sarà deciso al momento opportuno. Se da una parte l'emergenza sanitaria non sembra concedere, almeno per ora, grandi spazi manovra per lo sport nemmeno nei mesi estivi, il rinvio delle Olimpiadi e della Vnl aprirebbero nel calendario tutti gli spazi necessari per provare a dare vita almeno alla fase ad eliminazione diretta del torneo. Assegnare uno scudetto e decidere quali squadre disputeranno la prossima Champions League sarebbe comunque un modo più che onorevole di salvare la stagione, anche per non gettare alle ortiche il cammino compiuto da ottobre a metà marzo.

Infine è stata creata una commissione ad hoc, composta da Massimo Righi, Stefano Fantini e Fabio Fistetto, che dovrà trattare con atleti e staff per raggiungere un accordo sulla misura del taglio dei compensi pattuiti in estate.