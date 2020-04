A2 e A3 Maschile

martedì 7 aprile 2020

VOLLEY

Serie A3 agli archivi, stagione finita per UniTrento e Avs

L’avventura di UniTrento Volley e Avs Mosca Bruno Bolzano nella neonata serie A3 termina qui. Il consiglio di amministrazione della Lega Pallavolo di serie A, riunitosi ieri pomeriggio, ha preso atto del parere espresso a larga maggioranza della Consulte dei club di serie A3 e A3 e ha deciso di chiudere anzitempo i due campionati.

La stagione si chiude quindi con il settimo posto degli universitari allenati da Francesco Conci e con il dodicesimo (ultimo) degli altoatesini, entrambi inseriti nel girone bianco. In ciascuno dei due gironi le prime quattro classificate avrebbero dovuto dare vita, tutte e otto insieme, ai playoff promozione (con un solo posto disponibile per la A2), quelle piazzatesi fra il 7° e il 10° posto ai playout (per decidere le quattro retrocesse). Sarebbero finite direttamente in B l’11ª e la 12ª, che nel girone blu non esiste.

Nessun accenno è stato fatto alle possibili promozioni dalle due categorie alle serie superiori, in quanto queste decisioni spettano alla Fipav. Nel torneo di A3 le due capoliste sono Marini Porto Viro e Grottazzolina, che probabilmente potrebbero ambire ad un posto nella prossima A2. Si tratta, in ogni caso, di ipotesi che lasciano il tempo che trovano, in quanto prima di determinare gli organici della serie A del prossimo anno bisognerà capire quante società saranno sopravvissute e quali tornei potranno permettersi di affrontare. Non è escluso che la stessa serie A3 esca di scena dopo una sola stagione se non ci saranno le condizioni per mantenerla in vita.