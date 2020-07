Valeria Pizzolato è il terzo centro della Delta Informatica

Arriva direttamente dalla capitale e con tanta voglia di crescere e migliorare la nuova centrale della Delta Informatica Trentino. Valeria Pizzolato, friulana classe 1999, giunge all'ombra del Monte Bondone ricca di entusiasmo per questa nuova avventura. Nata Pordenone la prima esperienza in un campionato nazionale la affronta con la società veneta del Volley Marca Paese, due stagioni dal 2014 al 2016 prima di trasferirsi a Padova per compiere un ulteriore salto di categoria.

Tra le fila dell'Aduna Padova, inoltre, conosce il libero gialloblù Ilenia Moro, all'epoca schiacciatrice, che ritroverà quest'anno in maglia Delta Informatica Trentino. La Pizzolato milita poi per due stagioni a San Zenone degli Ezzelini difendendo i colori della Carinatese in B1 prima del grande salto in serie A, avvenuto lo scorso anno con il passaggio all'ambiziosa Roma Volley Club.

«Sono molto felice di poter intraprendere questa nuova avventura a Trento e ringrazio tutte le persone che hanno reso possibile questa trattativa. – afferma la nuova centrale della Delta Informatica – Ho grandi aspettative personali, ho immediatamente accettato la proposta ricevuta perché penso di avere ancora grandi margini di crescita e inoltre mi hanno parlato in tanti molto bene di coach Bertini e del suo staff oltre che dell’ambiente trentino. Penso che quella di Trento sia la piazza giusta dove poter lavorare e crescere ulteriormente e “rubare” alcuni consigli alle mie pari ruolo più esperte, soprattutto nel fondamentale del muro visto che sono una centrale più portata all'attacco».

Valeria, che nella prossima stagione indosserà la maglia numero 11, conclude parlando degli obiettivi personali in vista della stagione ormai alle porte: «Farò il possibile per farmi trovare pronta quando sarò chiamata in causa per poter dare il mio contributo alla squadra».

La scheda

Luogo di nascita: Pordenone

Data di nascita: 20 maggio 1999

Ruolo: centrale

Altezza: 182 cm

2020/2021 Delta Informatica Trentino

2019/2020 Roma Volley Club A2

2017/2019 Ezzelina Volley Carinatese B1

2016/2017 Aduna Volley Padova B1

2014/2016 Volley Marca Paese B2