Domani in Lussemburgo il sorteggio di Champions League

Il primo atto ufficiale della decima partecipazione di sempre di Trentino Volley alla CEV Champions League verrà celebrato venerdì 21 agosto in Lussemburgo. A partire dalle ore 12.30 italiane presso il Broadcasting Center Europe (BCE) del Granducato andrà infatti in scena il sorteggio globale dell’edizione 2021 della massima competizione europea per Club, che la Società di via Trener disputerà partendo dalla fase preliminare grazie alla wild card concessa dalla stessa federazione europea.

Nell’urna saranno inserite trentasei formazioni: diciotto già qualificate alla Main Phase (fra cui anche le altre tre italiane partecipanti: Civitanova, Modena e Perugia), che verranno sorteggiate già nei gironi principali in base a quattro fasce differenti di ranking, ed altre diciotto che si contenderanno gli ultimi due posti ancora disponibili nelle fase di qualificazione. Per questo motivo il “drawing” della fase principale sarà caratterizzato da due “X”, che saranno note solo a fine ottobre.

In tale appuntamento la Trentino Itas conoscerà pertanto i nomi delle due avversarie che dovrà sfidare fra settembre ed ottobre in un girone a tre nel primo turno preliminare. Solo dopo aver definito i sei raggruppamenti, la CEV deciderà - in accordo con le varie società - se in questa fase del tabellone si giocherà un unico round robin (organizzato in casa da una sola dei tre Club in questione) oppure se effettivamente si disputeranno (come prevedrebbe originariamente il regolamento) tre differenti round robin (uno in casa di ciascuna società).

Accederanno al secondo ed ultimo turno preliminare solo la prime classificate dei sei gironi, che si affronteranno nuovamente in due gironi da tre squadre: le due vincitrici saranno qualificate alla Main Phase.

Al “Drawing of Lots” lussemburghese parteciperà, in qualità di ospite d’onore, anche il Capitano di Trentino Volley Simone Giannelli, che avrà il compito di sorteggiare gli abbinamenti dei cinque gironi della Main Phase maschile e femminile del torneo.

L’intero appuntamento verrà trasmesso dal canale YouTube della CEV.

Squadre da sorteggiare alla fase a gironi (cinque pool da quattro squadre ciascuna): Cucine Lube Civitanova, Leo Shoes Modena e Sir Sicoma Monini Perugia (Italia); Lokomotiv Novosibirsk, Zenit Kazan, Kuzbass Kemerovo (Russia); Grupa Azoty Zaksa Kedzierzyn-Kozle, Verva Warszawa Orien Poliwa, PGE Skra Belchatow (Polonia); Berlin Recycling Volleys, VfB Friedrichshafen (Germania); Fenerbahce HDI Sigorta Istanbul, Arkas Izmir (Turchia); Lindemans Aalst e Knack Roeselare (Belgio); Tours Vb (Francia), ACH Volley Ljubljana (Slovenia), Cez Karlovarsko (Repubblica Ceca).

Squadre da sorteggiare al primo turno preliminare (sei pool da tre squadre ciascuna): Trentino Itas (Italia); Dinamo Mosca (Russia); Jastrzebski Wegiel (Polonia); Vc Greenyard Maaseik (Belgio); Vojvodina NS Seme Novi Sad (Serbia); Ford Sastamala (Finlandia); Draisma Dynamo Apeldoorn (Olanda); Neftochimic Burgas (Bulgaria); Sk Zadruga AICH/DOB (Austria); Straitol Minsk e Shakhtior Soligorsk (Bielorussia); CSM Arcada Galati (Romania); Lindaren Amriswil (Svizzera); Ok Ribola Kastela e Mladost Zagabria (Croazia); Fino Kaposvar Vc (Ungheria); Erzeni Shijakut (Albania); IBB Polonia Londra (Inghilterra).