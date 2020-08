Il Bolghera piazza Mirco Cristofaletti in posto-4

Dalle conferme, ben dodici ed ufficializzate nei giorni scorsi, al primo volto nuovo. La Pallavolo Trento Bolghera fa sul serio e il primo rinforzo che la società ha regalato al tecnico Massimo Tait in vista del prossimo campionato di serie B maschile è un trentino doc con una lunga esperienza in serie A (143 presenze tra A2 e A3).

Sarà infatti Mirco Cristofaletti uno dei due laterali titolari degli “orange”, che hanno pescato sul mercato un pezzo da novanta per il mercato dei tornei cadetti, un elemento maturo e reduce da quattro campionati consecutivi in serie A2 giocati con le maglie di Potenza Picena (per tre anni), Spoleto e Bergamo tra il 2015 e il 2019. Lo scorso anno, invece, Mirco ha vestito la maglia di San Donà in serie A3, affrontando da avversario anche l'UniTrento Volley.

Nato a Trento il 5 settembre 1996 e cresciuto tra Promovolley e Trentino Volley vincendo la bellezza di otto titoli nazionali giovanili, Cristofaletti si è cimentato con ottimi risultati anche nel beach volley, laureandosi Campione d'Italia Under 16 e partecipando ai Campionati Europei di categoria. Un innesto di assoluta qualità dunque per la Pallavolo Trento Bolghera, che con l'arrivo di Mirco alza ulteriormente il livello del proprio roster.