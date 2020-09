Dopo sei stagioni trascorse a Modena, il nuovo libero dell'Itas Trentino ha cambiato casacca, approdando ad una società alla quale si era già avvicinato nell'estate del 2014. Nel suo curriculum ci sono tre Supercoppe, due Coppe Italia, ma un solo scudetto, un palmares che vorrebbe rimpinguare in gialloblù, come ci racconta in questa intervista.