Alessandro Paoli è tornato a casa, la nostra intervista

L'approdo di Alessandro Paoli al Ks Rent Cercasì Bolghera è stato indubbiamente uno dei colpi di mercato estivi più interessanti per quanto concerne i team trentini che militano in serie B. Il centrale torna così a vestire la maglia di una squadra provinciale dopo aver peregrinato per 14 anni lungo buona parte della pensola, fra A2 e A3, con una brevissima incursione in A1.

Nell'intervista che vi proponiamo ci spiega le motivazioni della propria scelta e traccia un bilancio della propria lunghissima carriera ad alto livello.