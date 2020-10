Rinviata per Covid-19 la sfida fra Motta di Livenza e UniTrento

La Lega Pallavolo Serie A ha disposto poche ore fa il rinvio della partita HRK Motta di Livenza – UniTrento di domani per un caso di positività Covid-19 nel gruppo gialloblù, nell’impossibilità di effettuare il tampone di controllo all'intero team.

Il giocatore positivo, come era stato reso noto dalla società di via Trener nella giornata di ieri, è Alberto Magalini (nella foto). Il resto della squadra era risultato negativo al test, ma è facoltà della Lega attenderne un secondo, rilevato a qualche giorno di distanza dal primo, per dare il via libera agli altri atleti. Poiché non ci sono i tempi per ottenere entro domani i risultati di questa nuova tornata di test è stato deciso di rinviare la partita di Motta di Livenza.