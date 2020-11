Tamponi negativi e Monday night a Conegliano per la Delta

Lunedì sera alle 18.30 la Delta Despar Trentino scenderà in campo alle 18.30 al PalaVerde di Villorba per affrontare nell'undicesima giornata d'andata la squadra campione d'Italia e del Mondo in carica dell'Imoco Conegliano. Un vero e proprio onore per la squadra trentina, che per la prima volta nella sua storia sfiderà in una gara ufficiale le trevigiane, nelle ultime stagioni già affrontate invece in amichevole o in alcuni eventi come il Trofeo Cesarini Sforza dello scorso anno.

Dopo quattro rinvii consecutivi (sono infatti saltati i match con Cuneo, Chieri, Novara e Monza) Fondriest e compagne torneranno a disputare un gara di campionato a distanza di tre settimane dalla trasferta di Firenze, partita terminata con una sconfitta al tie break, che ha permesso tuttavia a Trento di muovere ulteriormente la propria positiva classifica.

In vista del posticipo sul parquet della capolista Conegliano, Bertini potrà contare sull'intera rosa, che nel primo pomeriggio di oggi ha ricevuto il via libera per poter tornare ad allenarsi dopo il sospetto caso di Covid-19 che ha portato al rinvio della sfida di mercoledì sera con Monza: negativo, infatti, l'esito dei tamponi effettuati venerdì delle giocatrici e dai membri dello staff tecnico trentino.

«L'Imoco non necessita di alcuna presentazione. - spiega Matteo Bertini, tecnico della Delta Despar Trentino – Questa partita arriva al momento giusto, perché ci permetterà di ritrovare pian piano confidenza con il campo dopo venti giorni senza partite ufficiali. Sappiamo che nelle prossime settimane ci attenderanno diversi scontri con le squadre più attrezzate del campionato, nei quali sarà complicatissimo fare risultato. Il nostro obiettivo sarà quello di ritrovare il ritmo partita, l'agonismo e l'intensità, che hanno caratterizzato la nostra prima parte di stagione, con il piccolo vantaggio di avere poco o nulla da perdere da partite come quella di lunedì al PalaVerde. Ci tengo infine a ringraziare la società di Conegliano per avere accettato la nostra richiesta di posticipare a lunedì l'incontro, così da permetterci di svolgere almeno un paio di sedute d'allenamento dopo lo stop per il sospetto caso Covid-19 che ha portato al rinvio del match contro Monza».

Organico al completo per la Delta Despar, in campo con Cumino in regia, Piani opposto, Melli e D'Odorico in banda, Fondriest e Furlan al centro e Moro libero. Santarelli, tecnico di Conegliano, dovrebbe rispondere con Wolosz al palleggio, Egonu opposto, Hill e Sylla schiacciatrici, Fahr (o l'altoatesina Raphaela Folie, ex della sfida al pari di Eleonora Furlan, in forza a Conegliano nel 2014/2015) e De Kruijf al centro e De Gennaro libero.

I direttori di gara del match tra Imoco Conegliano e Delta Despar Trentino saranno Rossella Piana e Andrea Puecher. La gara, posticipata a lunedì alle 18.30, sarà trasmessa in diretta streaming su LVF TV.