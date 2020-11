Itas Trentino al lavoro senza Kooy, Sosa Sierra e Rossini

Nel pomeriggio odierno Trentino Volley ha ricevuto l’esito dei doppi tamponi molecolari Covid-19 a cui il gruppo squadra si era sottoposto nello scorso fine settimana (sabato e domenica). L’esito negativo per i giocatori e lo staff consentirà all’Itas Trentino di tornare ad allenarsi già questa sera alla BLM Group Arena, per preparare il prossimo impegno ufficiale in calendario per domenica 15 novembre alle ore 16, proprio nell’impianto di via Fersina contro l’Allianz Milano (decimo turno di SuperLega).

Restano invece in quarantena i tre giocatori risultati positivi al Coronavirus, gli schiacciatori Dick Kooy e Sosa Sierra ed il libero Rossini, oltre all’assistant coach Mattia Castello e al responsabile dell'area comunicazione Francesco Segala, risultato positivo nel primo dei due tamponi.

In vista della partita del 15 novembre il gruppo squadra si sottoporrà, come previsto da regolamento, ad un ennesimo tampone nella giornata di martedì 10 novembre.