Gabriel Peripolli dà coraggio a un Lagaris sempre più giovane

La data di partenza dei campionati di serie B slitta all'inizio del nuovo anno, ma le squadre continuano a lavorare in palestra per farsi trovare pronte. Abbiamo deciso di occuparci della serie B maschile, incontrando uno dei giocatori più rappresentativi del Lagaris Rovereto, Gabriel Peripolli, atleta vicentino giunto in Trentino qualche anno fa insieme al tecnico Francesco Gagliardi per avviare un nuovo progetto. Ecco cosa ci ha raccontato.