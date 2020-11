Anche Argenta positivo, rinviata Itas Trentino - Milano

L'illusione è durata qualche giorno. A stroncarla, questa mattina, è arrivata la notizia della positività del tampone di Andrea Argenta, che rende inevitabile il rinvio della partita fra Itas Trentino e Allianz Milano.

Il club gialloblù, che non affronta una partita dall'1 novembre, quando vinse a Latina per 3-1, era ormai già pronto a vedersela con la terza forza del torneo in una situazione di emergenza, ovvero senza Kooy, Sosa Sierra e Rossini, ma l'ultima tornata di test medici ha acceso ancora una volta il semaforo verde.

Argenta diventa il quarto positivo della Trentino Volley e questa cifra fa scattare in automatico il rinvio della gara.