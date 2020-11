Girone di ritorno posticipato, ora largo ai recuperi

Il grande di numero di partite da recuperare, che si sono accumulate nelle ultime settimane, ha indotto le società iscritte alla serie A1, riunitesi oggi in video conferenza, a spostare da domenica 29 novembre a mercoledì 16 dicembre l’inizio del girone di ritorno e di ritagliarsi dunque uno spazio, lungo due settimane, per disputare le partite rinviate. Una soluzione che aveva già adottato la Lega Nazionale Dilettanti di calcio per recuperare le tante gare rinviate in serie D.

Per quanto concerne la Delta Informatica, di qui a metà dicembre dovrà quindi affrontare ben 5 partite, ovvero quella casalinga contro Cuneo della 7ª giornata, quella da disputare a Chieri per l’8ª giornata, quella casalinga contro Novara valida per la 9ª giornata, in programma domani sera a Sanbapolis, quella casalinga contro Monza della 10ª giornata e quella casalinga contro Scandicci del 21 novembre, ultimo turno di andata.

Rinviati a data da destinarsi i quarti di finale di Coppa Italia.