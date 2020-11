La Delta combatte come può, ma Scandicci non fa sconti: 0-3

La Delta Informatica ci mette l’anima, ma non basta. Così come era avvenuto mercoledì sera contro Novara, anche ieri contro Scandicci il più elevato tasso tecnico delle avversarie, dotate pure di un panchina in grado di compensare immediatamente i passaggi a vuoto di chi era in campo, ha impedito alle trentine di portare a casa punti. Contro Novara era arrivato un set, questa volta nemmeno quello, perché le toscane hanno saputo serrare le fila nelle battute finali di ogni frazione, mostrando una freddezza e un’abitudine a giocare bene gli scambi decisivi assolutamente decisive.

Ancora prive di Lucia Bosetti, che ha giocato qualche azione nel ruolo di libero combinando solo pasticci, le ospiti si sono appoggiate sul braccio pesante dell’opposto polacco Stysiak, 203 centimetri di potenza, sulla classe del posto 4 americano Courtney, sulla solidità della centrale Lubian e su due innesti decisivi, come accennato: quello della laterale austriaca Markovic, che ha preso in via definitiva il posto di un’opaca Pietrini dal 18-17 della prima frazione, e quello dell’opposta tedesca Drewniok, impiegata nel doppio cambio insieme a Camera, fenomenale nelle battute finali della seconda e della terza frazione.

La Delta Informatica, che in organico di straniere non ne ha nemmeno una (contro le sei di Scandicci), paga ancora il momento buio di Vittoria Piani: contro Novara aveva chiuso con il 30% in attacco (12 su 40), ieri con il 22% (8 su 35). Impensabile per le gialloblù tenere testa a una corazzata come la Savino del Bene se il principale terminale offensivo non raggiunge almeno il 35% di positività.

Ora le gialloblù devono concentrarsi sui tre recuperi che le attendono, tre partite contro avversarie di rango come Monza (mercoledì), Chieri (domenica) e Cuneo (giovedì 3). Se vogliono muovere la classifica, operazione verosimile soprattutto nella sfida casalinga contro Cuneo, dovranno ritrovare l’affidabilità e il cinismo delle prime giornate.

1° set (21-25) – Scandicci va a strappi, ma la Delta oppone la sola Melli

Si comincia con i settetti annunciati: Matteo Bertini conferma quello canonico, Massimo Barbolini risponde con Malinov in regia, Stysiak opposta, Courtney e Pietrini in banda, Popovic e Lubian al centro, Carocci libero. Lucia Bosetti veste la maglia di secondo libero.

Lo scatto dai blocchi premia la Delta Despar, che va sul 3-0 grazie all’attacco out di Courtney e a un muro di Fondriest sulla stessa americana: si tratta degli unici due passaggi a vuoto della numero 17 di Scandicci, che alla fine si meriterà il premio di mvp.

Sul 4-2 il vento cambia direzione e lo fa in maniera impetuosa: con il velenoso servizio di Malinov le toscane vanno al sorpasso (4-5), aiutate da due errori trentini (Fondriest e Piani), poi Cumino alza un palla ingiocabile (5-7) e con Popovic in battuta la Savino del Bene allunga di forza (6-12), sfruttando un altro errore di Cumino, un ace e due muri su D’Odorico e Furlan. Bertini deve gettare in campo Ricci al posto di Cumino e con lei in campo le gialloblù ritrovano il filo del gioco, sorprendendo Scandicci.

Il primo break è di Giulia Melli (8-12), poi arrivano due errori consecutivi di Lubian e Malinov (11-13). Il 14-15 è un ace della rediviva Piani, il punto del pareggio (16-16) è un muro di Fondriest su Stysiak.

Si gioca punto a punto fino al 19-19, quando le battute di Stysiak fanno barcollare il cambio palla trentino e permettono a Malinov di mandare a segno due volte Markovic (appena entrata al posto di una spenta Pietrini sul 18-17) e una Lubian (19-22). È l’allungo decisivo, perché Trento viene illusa da una ace di D’Odorico (21-22), ma poi crolla (ace della scatenata Markovic e primo tempo out di una Furlan fuori partita).

I NUMERI – La Delta Despar chiude con un misero 27% in attacco contro il 33% di Scandicci. La sola Giulia Melli (57%) è all’altezza della situazione, le quattro compagne sono tutte sotto il 22%. Dall’altra parte della rete steccano anche Stysiak (21%) e Pietrini (20%), ma compensano Courtney (40%) e Markovic (50%).

2° set (27-29) – Il grande sforzo delle gialloblù viene meno nel finale

Il finale negativo della prima frazione non demoralizza le trentine, che nella seconda frazione entrano in campo molto determinate. Giulia Melli conferma il buon impatto con il match, firmando i primi due punti della Delta, ma poi incassa l’ace di Lubian (3-4) e Vittoria Piani il muro di Popovic (4-5). A ristabilire la parità, che tiene botta fino al 12-12 a forza di soli cambi palla, è un fortunoso ace sul nastro di Fondriest (6-6). Il miglior momento del match delle padrone di casa inizia quando torna al servizio la capitana, giusto sei rotazioni dopo: errore di Stysiak, primo tempo di Furlan, due attacchi di D’Odorico e uno smash di Furlan fanno volare la Delta Despar fino al 17-12. La ricezione toscana fa acqua da tutte le parti e a poco serve il cambio di libero (Bosetti per Carocci) tentato da Barbolini. Se fosse una partita di A2 la frazione sarebbe già agli archivi, ma Scandicci è formazione di alto livello e senza scomporsi reagisce. A prenderla per mano è la coppia Courtney – Stysiak, con attacchi e servizi al fiele, che portano le ospiti a -2. La Delta risponde con un ace di D’Odorico (bravo Bertini a invocare il videocheck) e poi beneficia dell’errore di Stysiak, ma anche il 21-16 non è sufficiente per cantare vittoria, perché l’attacco di casa non riesce a portare la manciata di cambi palla che mancherebbero per arrivare al fatidico 25. Lubian mura Melli e Piani spara out (21-19); Lubian mette a terra tre palloni, imitata da Stysiak e Courtney, tutto in una drammatica rotazione avviata dai servizi di Markovic. Sul 22-24 Trento riesce a pareggiare con Piani e Melli, poi inizia un’estenuante serie di cambi palla con la neoentrata Drewniok protagonista insieme a Piani, in una sfida fra giovani opposte. Sul 27-27 Stysiak conquista il cambio palla e poi ci pensa Courtney con una pipe a chiudere set e, di fatto, il match.

I NUMERI – Migliora il rendimento dei due attacchi, ma le toscane rimangono più produttive (36% la Delta, 42% Scandicci) ed inoltre ottengono molto di più dal muro (3-1). Piani è ancora bloccata al 23%, Fondriest addirittura allo 0%. Tirano la carretta Furlan (66%), Melli (46%) e D’Odorico (37%), ma dall’altra parte della rete la diagonale di banda fa 8 su 20 e Drewniok 3 su 6, tutto nel finale.

3° set (21-25) – È battaglia fino al 12-12, poi la Delta Despar alza bandiera bianca

Come nella frazione precedente la Trentino Rosa parte bene e riesce a tenersi stretta il cambio palla fino al 6-6, anche grazie agli errori toscani. Sofia D’Odorico è scatenata e firma 4 punti dei primi 9 a tinte gialloblù. Sul 10-10 un videocheck trasforma in errore un attacco di Piani e l’episodio incrina il ritmo delle trentine, che accusano la battuta violenta di Stysiak (10-12), salvo rifarsi subito dopo con un ace di Piani su Courtney. Sul 12-12, purtroppo, l’attacco trentino cede d’improvviso, omaggiando Scandicci con tre errori (due di Melli e uno di Piani) quasi consecutivi. Quando Stysiak mura D’Odorico, l’ultima ad arrendersi, si capisce che è finita (14-18), anche se sul 19-22, dopo una battuta out dell’opposta polacca, un altro ace di Piani e un muro della rediviva Furlan su Lubian aprono un imprevedibile pertugio (21-22). Un pasticcio di Cumino (che alza in bagher un terzo tocco), una bordata in attacco e un muro della scatenata Drewniok mandano tutte sotto le docce.

I NUMERI – Paga sempre dazio in attacco la squadra di Bertini (31%-41%), così come a muro (4-1). L’ottima frazione di D’Odorico (54%) non basta a bilanciare gli affanni di Piani (22%) e Melli (27%). La pietra tombale sul set la mettono però gli errori in attacco gialloblù, dato che a fronte di uno solo della Savino del Bene, la Delta risponde con 6.

Il tabellino

DELTA DESPAR TRENTINO - SAVINO DEL BENE SCANDICCI 0-3 (21-25, 27-29, 21-25)

Delta Despar Trentino: Cumino 1, Piani 11, Melli 14, D’Odorico 13, Fondriest 4, Furlan 5, Moro (L); Trevisan 0, Pizzolato 1, Ricci 0, Marcone 0, Bisio ne. All. Matteo Bertini

Savino del Bene Scandicci: Malinov 4, Stysiak 14, Courtney 14, Pietrini 1, Lubian 9, Popovic 5, Carocci (L); Camera 0, Drewniok 5, Markovic 8, Bosetti (L), Samadan ne, Cecconello ne. All. Massimo Barbolini

Arbitri: Rossella Piana e Roberto Boris

Durata set: 25', 36', 29' (totale: 1h30')

Note: Delta Despar Trentino (attacco 39, muro 4, battuta 6, errori azione 10, errori battuta 7), Savino del Bene Scandicci (attacco 47, muro 10, battuta 3, errori azione 10, errori battuta 8). Mvp: Courtney