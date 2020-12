Marko Podrascanin racconta la prova super di Verona

Chiudiamo la serie di interviste realizzate dopo la partita di Verona, che ha visto l'Itas Trentino uscire vincitrice per 3-2, con quella realizzata a Marko Podrascanin, autore di una prestazione da circoletto rosso: con i suoi 18 punti, uno straordinario 79% (15 su 19) in attacco, senza alcun errore e alcun muro subito, due block vincenti e la bellezza di 14 break point procurati con il proprio servizio, il centrale serbo è stato assolutamente determinante per il risultato finale. Ecco le sue parole.