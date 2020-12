Lunedì pomeriggio con big match per l'Itas Trentino

Si gioca nel pomeriggio di lunedì 14 dicembre il posticipo televisivo del quattordicesimo turno (il terzo del girone di ritorno) di SuperLega Credem Banca 2020/21. Anche questa occasione l’Itas Trentino sarà di scena alla BLM Group Arena di Trento per affrontare la Cucine Lube Civitanova. Fischio d’inizio fissato per le ore 15: diretta su RaiSport+ e Radio Dolomiti.

QUI ITAS TRENTINO

Forte di cinque vittorie consecutive in altrettante partite disputate nel mese di dicembre, la formazione gialloblù affronta il banco di prova più severo delle ultime due settimane, sfidando la seconda della classe (squadra in grado di batterla già due volte in questo avvio di stagione).

Il progressivo recupero di Giannelli in cabina di regia e i confortanti segnali messi in mostra mercoledì sera nel derby dell’A22 consentono ad Angelo Lorenzetti di guardare con fiducia all’impegno. “Avevamo iniziato la nostra stagione a metà settembre con un doppio confronto con Civitanova e ritrovarsi di nuovo di fronte a questa squadra ci farà capire a che punto siamo del percorso, tenendo conto che stiamo parlando di una formazione che occupa la parte altissima della classifica e che anche nel corso di questa settimana ha dimostrato il suo valore, vincendo contro Perugia in Champions League – ha commentato l’allenatore di Trentino Volley presentando l’appuntamento - . Ci attende quindi una partita difficilissima in cui per reggere il confronto dovremo far tesoro delle indicazioni emerse dalle ultime partite. Per battere la Lube serve essere determinati ma anche cinici nello sfruttare le occasioni che avremo in fase di break point, il settore del nostro gioco dove possiamo crescere di più”.

L’Itas Trentino dovrà fare a meno anche in questo caso dello schiacciatore Kooy (che sta svolgendo un programma di lavoro differenziato per recuperare dal problema fisico accusato la scorsa settimana agli addominali) e confermerà quindi nella formazione titolare il giovane Alessandro Michieletto.

Quella di lunedì sarà la ventesima partita ufficiale della stagione di Trentino Volley (bilancio tredici vittorie e sei sconfitte), la 865^ di sempre e vedrà i gialloblù andare a caccia del 315° successo casalingo, il 360° assoluto in regular season.

GLI AVVERSARI

Forte di una tradizione recente decisamente favorevole nel confronto diretto, la Cucine Lube Civitanova fa capolino a Trento per la seconda volta nel corso di questa stagione con l’obiettivo di prolungare il suo buon momento e continuare a tallonare Perugia nella lotta per il primo posto in classifica di SuperLega. Gli umbri precedono di due punti i marchigiani, che però a Tours, nel corso della prima bolla della Main Phase di Champions League, hanno dimostrato di essere attualmente più forti degli avversari vincendo la sfida di martedì sera per 3-1 proprio contro la Sir Safety Conad. Le prime dodici partite giocate in regular season hanno spiegato quanto la formazione allenata da Ferdinando De Giorgi possa contare su servizio eccezionale (che viaggia alle media di 2,19 ace per set), grazie ad interpreti di assoluto valore in questo fondamentale come Simon (terzo nella speciale classifica), Juantorena e Leal. Giocatori in grado di fare la differenza anche in altri settori del gioco, come l’attacco ed il muro, dove però a brillare più di tutti è Anzani (best blocker del torneo). In trasferta, oltretutto, De Cecco e compagni hanno lasciato agli avversari un solo punto (quello concesso otto giorni fa a Ravenna), vincendo tutte le altre quattro partite al massimo in quattro set, come accaduto a Modena, Monza, Piacenza e Verona.

I PRECEDENTI

La Cucine Lube Civitanova è in assoluto l’avversario affrontato più volte nel corso dell’anno solare 2020 da Trentino Volley; lunedì il confronto avverrà per l’ottava volta negli ultimi dodici mesi, periodo di tempo che ha visto i due Club affrontarsi in qualsiasi tipo di manifestazione: campionato (2 volte), Champions League (2), Coppa Italia (1) e Supercoppa (2). La Lube, oltretutto, è anche la società che Trentino Volley ha sfidato il maggior numero di volte in incontri ufficiali: 76 in venti anni di attività (Modena è la seconda con 75), con 33 vittorie gialloblù e 43 dei marchigiani. Il risultato più frequente è stato il tie break: 30 volte (con 14 vittorie trentine), il 39% del totale. In una partita di regular season, come quella di lunedì pomeriggio, Trentino Volley non batte Civitanova Marche dal 13 novembre 2016 (3-1 casalingo con Giannelli mvp). Dopo quel successo sono arrivate appena tre affermazioni nelle venticinque successive partite. Nella stagione in corso una vittoria per Trento (13 settembre, in casa per 3-2) e due per Civitanova (entrambe nelle Marche; per 3-2 il 20 settembre e per 3-0 il 7 ottobre).

GLI ARBITRI

L’incontro sarà diretto da Stefano Cesare (di Roma - in Serie A dal 1999 ed internazionale dal 2010) e Massimiliano Giardini (di Verona, in massima categoria dal 2014), entrambi alla quinta partita stagionale in SuperLega. L’ultimo precedente rispetto a Trentino Volley per Cesare risale proprio ad un match contro Civitanova (20 settembre, sconfitta nelle Marche al tie break nella semifinale di ritorno di Supercoppa), mentre per Giardini corrisponde a più di un anno fa: 27 novembre 2019, Cisterna-Trento 1-3.

TV, RADIO E INTERNET

La sfida sarà un evento mediatico globale, godendo della diretta contemporanea su tv, radio ed internet. Verrà infatti trasmessa da RAI Sport +, canale presente sia sulla piattaforma digitale terrestre (numero 57 in HD, 58 in sd) sia su quella satellitare di Sky al numero 227, con commento affidato a Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta; le immagini verranno diffuse anche su internet in streaming video-audio tramite l’applicazione RaiPlay.

Prevista la cronaca diretta ed integrale su Radio Dolomiti, media partner di Trentino Volley, a partire dalle ore 15. Tutte le frequenze per ascoltare il network regionale sono disponibili sul sito www.radiodolomiti.com, spazio in cui è inoltre possibile ascoltare la radiocronaca in streaming, accedendo alla sezione “On Air”.

Su internet gli aggiornamenti punto a punto saranno curati dal sito della Lega Pallavolo Serie A (www.legavolley.it) e dallo stesso www.trentinovolley.it e saranno sempre attivi sui Social Network gialloblù (www.trentinovolley.it/facebook, www.trentinovolley.it/instagram e www.trentinovolley.it/twitter).

BLM GROUP ARENA A PORTE CHIUSE

Seguendo le ordinanze presenti nell’ultimo DPCM, il palazzetto di via Fersina resterà chiuso al pubblico, consentendo l’ingresso solo ai pochi media accreditabili e al personale addetto al campo.