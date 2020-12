Ci sono due derby nella prima giornata di serie B

Comincerà con due derby l'avventura in serie B delle nove squadre regionali impegnate nelle varie declinazioni (B1 femminile, B2 femminile e B maschile) di questa categoria. La data fissata per l'agognatissimo start è quella del 23 gennaio, da considerare valida fino a contrordini. La Fipav ha reso noti ieri i calendari provvisori, che diventeranno definitivi il 7 gennaio.

In questa prima fase, come noto, i gironi, attualmente composti da 12 squadre, vengono spezzati in due gruppi, all'interno dei quali disputeranno gare di andata e ritorno tra le sole squadre presenti nei sotto gironi. Le formazioni torneranno a mescolarsi nella seconda fase, affrontando solo quelle del gruppo al quale non appartenevano.

Si comincia dunque con la sfida fra Argentario e Volano, nella giornata in cui l'Ata Trento viaggerà alla volta di Modena (in B1 femminile), mentre in B2 femminile il Lagaris andrà a San Vito, il Marzola ad Altavilla e il Neruda Bolzano ospiterà il Bassano. In campo maschile il Bolghera esordirà in B a Cognola, ospite dell'Argentario, mentre il Lagaris ospiterà a Rovereto il Volley Veneto Cavaion.

Nel nostro database trovate i tre calendari completi.