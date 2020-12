Una videoclip presenta le nuove divise del Bolghera

Un nuovo campionato, una nuova avventura, un nuovo sponsor tecnico, un nuovo slogan: “Le nostre radici, la nostra terra, sulla nostra maglia“. Poche parole, ma estremamente significative e rappresentative, che ribadiscono lo stretto legame tra la KS Rent CercaSì Pallavolo Trento Bolghera e il territorio trentino.

Con uno splendido video postato sui canali social della società, è stata svelata la divisa ufficiale che accompagnerà la squadra nella sua prima storica avventura in un campionato di carattere nazionale, la Serie B maschile, al via a fine gennaio.

Una divisa, quella realizzata dal partner tecnico EYE Sport - azienda italiana attiva sul mercato internazionale dell’abbigliamento sportivo - che mette in risalto i colori identificativi della società, l'arancione e il nero su tutti, e che lascia intravedere alcune delle principali eccellenze culturali della città di Trento, come ad esempio la Cattedrale di San Vigilio, stilizzata con eleganza in arancione su sfondo nero o in nero su sfondo bianco nella maglia del libero.



Intanto la squadra lavora sodo per farsi trovare pronta per il via, che coinciderà con il derby di Cognola del 23 gennaio. A raccontarci il clima che si respira in seno al gruppo è Klemens Folie, posto-3 altoatesino classe 1995 e fratello di Raphaela, centrale dell'Imoco Conegliano e della Nazionale azzurra, che si appresta a vivere la sua seconda annata in forza alla KS Rent CercaSì, la prima in un campionato nazionale, torneo che Klemens ha tuttavia già conosciuto da protagonista con la maglia di Bolzano.

«La ripresa degli allenamenti è andata molto bene – spiega Klemens - addirittura meglio di quanto pensassi, perché me l'aspettavo in realtà più difficile, visto che siamo tornati in palestra in situazioni fisiche differenti. Siamo rientrati infatti con ritmi comprensibilmente diversi ma la carica e la voglia di riprendere l'attività era tanta e dopo i primi allenamenti abbiamo ricominciato immediatamente a spingere e a ricercare il nostro gioco cercando di divertirci finalmente tutti assieme».

Con l'avvio del campionato di Serie B sempre più vicino, a che punto siete a livello di condizione?

«Ovviamente non siamo ancora al top e non abbiamo raggiunto il massimo delle nostre potenzialità che considero molto elevate, ma abbiamo ancora un mesetto di tempo prima che inizi il campionato e siamo carichi e fiduciosi di poterci presentare all'esordio già con un buon livello di gioco. Abbiamo la fortuna di avere una rosa ampia e competitiva ed anche senza poter disputare amichevoli riusciamo a mantenere alto il ritmo d'allenamento in palestra e ciò ci permette di crescere e avvicinarci comunque nel modo migliore ai primi impegni stagionali»

La rinnovata formula dei campionati cadetti vi regala un prima fase di stagione particolare e molto stimolante.

«Sì, questa nuova formula ci regala subito la possibilità di affrontare tanti derby molto stimolanti, in cui le motivazioni e gli stimoli saranno ovviamente al top: sarà bellissimo iniziare il campionato con tante sfide contro squadre della nostra provincia: anche se sono altoatesino, le sfide con Lagaris e Argentario saranno dei veri e propri derby a tutti gli effetti anche per me».

Quali obiettivi vi siete posti per questa stagione?

«L'obiettivo è quello di fare molto bene, di cercare di esprimere le potenzialità che abbiamo che sono notevoli. Affronteremo squadre molto organizzate ma lo faremo con un atteggiamento propositivo e grintoso per portare a casa più punti possibili. La squadra è simile a quella dello scorso anno in serie C e questo sarà sicuramente un punto a nostro favore: inoltre sono arrivati alcuni giocatori davvero forti e con grande esperienza anche in categoria superiore che ci daranno una grossa mano a crescere ulteriormente come squadra».