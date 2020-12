Niente derby di Natale per UniTrento e Avs Bolzano

Niente derby di Santo Stefano per l'UniTrento Volley e per l'Avs Bolzano. L'attesa sfida programmata per l'ultimo turno del girone di andata di A3 si aggiunge alla lista di quelle che dovranno essere recuperate.

Lo ha disposto la Lega Pallavolo Serie A a causa della positività Covid-19 di quattro atleti della squadra trentina, riscontrata col tampone rapido svolto nelle ultime ore. Gli stessi giocatori si sottoporranno ad un tampone molecolare nella giornata di lunedì per un’ulteriore verifica.