A Rovereto il Ks Rent Bolghera torna finalmente in campo

Si torna in campo. Dopo il rinvio della sfida con il Gabbiano Mantova, la Ks Rent Cercasì Pallavolo Trento Bolghera sarà protagonista domenica alle 17.30 alle Fucine di Rovereto del derby provinciale di Serie B maschile con il Policura Lagaris Rovereto, match valido per la decima ed ultima giornata della prima fase. Quello in programma domenica, però, non sarà l'ultimo impegno per gli orange di coach Tait, che nelle prossime settimane saranno infatti attesi da due recuperi, quello con l'Argentario Miners (già fissato per venerdì 2 aprile alle 21 al PalaClarina) e quello con la capolista Mantova, da giocare sempre tra le mura amiche. Per la Ks Rent Cercasì la sfida di Rovereto sarà una tappa importantissima nella corsa verso il secondo posto, distante ad oggi sei punti ma con Cavaion che ha giocato due gare in più rispetto a Boesso e compagni. Trasferta tutt'altro che semplice per la Ks Rent Cercasì, che troverà sulla propria strada un Lagaris reduce dalle sue prime due vittorie della stagione, ottenute entrambe al tie break con Dual Caselle e Argentario.

«Si ritorna in campo dopo un periodo non semplice, in cui abbiamo faticato molto ad allenarci a ranghi completi – spiega Massimo Tait, allenatore della Ks Rent Cercasì Bolghera – Tuttavia arriviamo a questa partita in buone condizioni e in costante crescita: dovremo rinunciare a Bridi e Folie mentre il resto della squadra sta bene e sarà regolarmente disponibile. Affronteremo un Lagaris in fiducia dopo i due successi di fila ottenuti di recente, avranno una grande carica agonistica e starà a noi riuscire a trasportare in campo altrettanta determinazione con l'obiettivo di far emergere le nostre qualità e i nostri punti di forza».

Assenti Bridi e Folie, il probabile sestetto della Ks Rent Cercasì prevede Iiriti (o Consolini) in regia, Boesso opposto, Cristofaletti e Baratto in posto-4, Hueller e Paoli al centro e Pedrolli libero.

Il match verrà trasmesso in diretta streaming sul canale ufficiale Youtube della Pallavolo Trento Bolghera con telecronaca di Alessandro Blasio a partire dalle 17.15.