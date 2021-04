Ultima chiamata per l'Itas, mercoledì sera servirà la vittoria

Si gioca mercoledì 7 aprile alla BLM Group Arena di Trento gara 4 di Semifinale Play Off Scudetto SuperLega Credem Banca 2021. Per la seconda volta nella serie l’Itas Trentino sarà di scena fra le mura amiche, andando a caccia della vittoria in grado di pareggiare i conti ed al tempo stesso di annullare la prima opportunità per la Cucine Lube per chiudere il discorso qualificazione. Fischio d’inizio previsto per le ore 20.30: diretta su RAI Sport + e Radio Dolomiti.

QUI ITAS TRENTINO

I gialloblù affrontano la quarta sfida del confronto di Semifinale con la necessità della vittoria per non arrestare la propria corsa Scudetto già mercoledì sera. Nonostante le due sconfitte consecutive fra gara 2 e gara 3, l’ambiente gialloblù guarda con ottimismo all’appuntamento, potendo contare nuovamente sul fattore campo. Durante la stagione 2020/21 Trentino Volley ha infatti perso solo quattro dei ventidue incontri giocati fra le mura amiche e quella di giovedì scorso è stata l’unica battuta d’arresto casalinga negli ultimi quattro mesi; in precedenza erano arrivate quindici vittorie consecutive.

«Abbiamo la possibilità di riportare la serie a Civitanova Marche, domenica prossima per gara 5, e vogliamo viverla al massimo, con addosso l’entusiasmo e determinazione di chi ha lavorato tutta la stagione per momenti come questi. – ha dichiarato l’allenatore Angelo Lorenzetti presentando l’appuntamento - Molto dipenderà dall’approccio al match e da quanto riusciremo a fare in fase di break point; nel corso delle tre precedenti partite siamo spesso stati bravi a costruirci buone occasioni per cambiare il corso della sfida e contiamo di procurarcene tante anche in questo caso, con la necessità stavolta di capitalizzarle per non avere alcun tipo di rammarico. Il servizio sarà, come spesso accaduto nel recente passato, il fondamentale che più deciderà le sorti di questo incontro; dovremo essere bravi quindi a sfruttarlo ma al tempo stesso a contenere quello avversario con la nostra linea di ricezione».

Il tecnico dell’Itas Trentino utilizzerà gli ultimi due allenamenti alla BLM Group Arena prima di gara 4 (uno nel pomeriggio di oggi, l’altro di rifinitura nella mattinata di mercoledì) per sciogliere gli ultimi dubbi rispetto allo starting six da proporre in campo. Il match di mercoledì sarà la 45a partita stagionale di Trentino Volley, la 890a ufficiale della sua storia, la 124a nei Play Off Scudetto (bilancio 73 vinte e 50 perse), dove dal 2011 in poi ha perso solo sei volte in casa su 39 incontri disputati. In questa occasione la Società di via Trener giocherà il suo 47° match di una Semifinale Play Off Scudetto, dove vanta 26 successi e 20 ko.

GLI AVVERSARI

La Cucine Lube Civitanova salirà per la quarta volta in questa stagione a Trento con l’obiettivo di sfruttare la prima (di due) opportunità per chiudere il conto e guadagnare la qualificazione a quella che sarebbe la sua quarta Finale Scudetto consecutiva, la settima assoluta. Il doppio successo ottenuto nel giro di tre giorni fra giovedì 1 e domenica 4 aprile ha infatti consentito alla formazione di Blengini di portarsi avanti nella serie e di avere eventualmente anche un confronto casalingo per provare a raggiungere Perugia nell’ultimo atto del tabellone.

I PRECEDENTI

Con ottanta confronti ufficiali già disputati, sette solo in questa stagione, la Cucine Lube Civitanova è l’avversario sfidato più volte da Trentino Volley nella sua storia; il bilancio è favorevole ai cucinieri per 45-35, soprattutto grazie a ventiquattro vittorie marchigiane nelle ultime ventinove partite. I biancorossi però hanno vinto solo una delle tre partite più recenti giocate alla BLM Group Arena (gara 2 di giovedì scorso). Nel corso dei Play Off Scudetto la tendenza è comunque favorevole agli ospiti, in grado di imporsi a Trento quattro volte in sei match complessivamente giocati. In totale Trentino Volley è riuscita a far valere il fattore campo in venticinque delle trentacinque partite casalinghe giocate contro la Lube; i due successi più recenti: 13 settembre 2020 (3-2 nell’andata di semifinale di Supercoppa) e 14 dicembre 2020 (3-0 in regular season).

GLI ARBITRI

La partita sarà diretta da Roberto Boris (primo arbitro di Vigevano - Pavia) e Andrea Puecher, secondo fischietto di Padova. Per Boris, in Serie A dal 1997 ed internazionale dal 2010, dodicesima gara stagionale in SuperLega; due di queste sono già riferite a Trentino Volley: vittoria al tie break a Verona (6 dicembre) e successo casalingo per 3-1 su Cisterna (16 gennaio). Per Puecher, di ruolo dal 2003 ed internazionale dal 2013, tredicesima direzione stagionale in SuperLega, due di queste con protagonista l’Itas Trentino: vittoria per 3-1 a Modena (27 dicembre) e successo interno in tre set su Milano (27 gennaio – quarto di finale di Coppa Italia).

TV, RADIO ED INTERNET

La sfida sarà un evento mediatico globale, godendo della diretta contemporanea su tv, radio ed internet. Verrà infatti trasmessa da RAI Sport +, canale presente sia sulla piattaforma digitale terreste (numero 57 in HD, 58 in sd) sia su quella satellitare di Sky al numero 227, con commento affidato a Maurizio Colantoni ed Andrea Lucchetta; le immagini verranno diffuse anche su internet in streaming video-audio tramite l’applicazione RaiPlay.

Prevista la cronaca diretta ed integrale su Radio Dolomiti, media partner di Trentino Volley, a partire dalle ore 20.30. Tutte le frequenze per ascoltare il network regionale sono disponibili sul sito www.radiodolomiti.com, spazio in cui è inoltre possibile seguire la radiocronaca in streaming, accedendo alla sezione “On Air”.

In tv la differita integrale della gara andrà in onda sabato 10 aprile alle ore 21, su RTTR, tv partner di Trentino Volley.

Su internet gli aggiornamenti punto a punto saranno curati dal sito della Lega Pallavolo Serie A (www.legavolley.it) e dallo stesso www.trentinovolley.it e saranno sempre attivi sui Social Network gialloblù (www.trentinovolley.it/facebook, www.trentinovolley.it/instagram e www.trentinovolley.it/twitter).