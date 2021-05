Raduno della nazionale FSSI chiuso con un'amichevole

Si è concluso domenica mattina il raduno della nazionale italiana sorde a Rovereto, gruppo che per quattro giorni ha lavorato nella palestra delle Fucine. Tredici le atlete a disposizione dell’allenatrice trentina Alessandra Campedelli e delle sue assistenti Simona Rinieri (l’ex azzurra) e Greca Pillitu, con le quali si è cercato di sfruttare al massimo il tempo disponibile per cominciare ad amalgamare un gruppo, in parte nuovo, in vista dei Mondiali del 2022.

Come sempre avviene quando i ritiri si svolgono nel periodo di attività dei club, alcune giocatrici impegnate nei campionati di serie B erano assenti, ma questo non ha impedito alle ragazze di dedicarsi alla costruzione dei meccanismi di gioco e in particolare di concentrarsi sui primi tocchi, battuta e ricezione.

Il punto di arrivo di questa attività è stata la partita amichevole disputata sabato pomeriggio insieme al Policura Lagaris di serie B, che ha permesso al gruppo di ritrovare un minimo di confidenza con il ritmo partita dopo un intero anno di digiuno, a causa della pandemia. La sfida è stata utile per entrambe le compagini, anche per il team di Mihai Bejenaru, che giovedì sera affronterà in casa il Noventa Vicentina nel match di andata dei quarti di finale dei playoff.

Le gialloverdi, che si sono imposte per 4-0 (25-12, 26-24, 25-13, 25-22), hanno fatto valere lo stato di forma maturato nel lungo periodo di preparazione e soprattutto nelle dieci giornate di campionato giocate e nei set in cui hanno accelerato, il primo e il terzo, non hanno incontrato grosse difficoltà ad imporsi, ma le azzurre hanno comunque mostrato buone individualità e tanta voglia di crescere, l’approccio giusto per iniziare questo cammino verso l’appuntamento iridato.

Alessandra Campedelli ha iniziato con Gennaro in regia, la capitana Galbusera opposta, Cuscela e Casini in banda, Caboni e Martone al centro, Cenghiaro libero, starting seven che ha poi riproposto anche nelle altre frazioni, ad eccezione della terza, in cui al palleggio ha dato spazio ad Ardesi. Le roveretane hanno cominciato con Maffei in regia, Rizzi opposta, Della Valentina e Malesardi in banda, Ruele e Della Valentina la centro, Raccosta libero, assetto conservato nella seconda frazione con l’eccezione di Belic in banda al posto di Malesardi, mentre nella terza c’è stato spazio per Fogagnolo, Tiosavljevic e Garbini e nel quarto Bejenaru è tornato al settetto base con l’eccezione di Laura Maffei al centro (per Della Valentina).

Una buona sgambata per entrambe le formazioni, chiusa con i saluti da parte dei Lions di Rovereto e dell’amministrazione comunale, che vorrebbe rendere duratura la collaborazione con la Federazione Sport Sordi Italia (FSSI).

Il tabellino

POLICURA LAGARIS - NAZIONALE ITALIANA SORDE 4-0 (25-12, 26-24, 25-13, 25-22)

LAGARIS: Maffei A. 3 (3b), Malesardi 8 (7a+1m), Della Valentina S. 2 (2a), Rizzi 12 (8a+1m+3b), Della Valentina L. 15 (10a+1m+4b), Ruele 10 (9a+1m), Raccosta (L1), Fogagnolo 6 (5a+1m), Tiosavljevic 3 (2a+1b), Maffei L. 4 (1a+3m), Garbini 1 (1a), Tomasi (L2), Belic 6 (6a), Segata 2 (1a+1b). All. Bejenaru

NAZIONALE FSSI: Gennaro 2 (2a), Cuscela 10 (9a+1m), Martone 8 (6a+1m+1b), Galbusera 5 (5a), Casini 6 (5a+1b), Caboni 14 (10a+4b), Cenghiaro (L1), Ormelli 0, Cristelli 1 (1a), Ardesi 1 (1b), Bruni (L2); n.e. Cecconi e Solimene. All. Campedelli

DURATA SET: 19’, 27’, 20’, 24’; tot. 1h 30’

NOTE: Punti Lagaris 52 attacco, 8 muro, 12 ace, punti nazionale FSSI 38 attacco, 2 muro, 7 ace- Errori Lagaris 12 attacco, 8 battuta, errori nazionale FSSI 15 attacco, 11 battuta