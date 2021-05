Sabato Bolghera in campo a Sanbapolis coi tifosi sugli spalti

L’appetito vien mangiando. Dopo aver conquistato la prima storica promozione in serie B, poi il secondo posto nella prima fase del campionato nazionale, infine aver superato due turni nei playoff promozione, il Bolghera non smette di guardare un passo avanti. Questa volta l’upgrade al quale punta la società arancione riguarda la cornice nella quale verrà disputata la prossima partita.

Come noto, un’ordinanza della Provincia Autonoma di Trento della settimana scorsa ha dato l’opportunità alle società sportive di ospitare nuovamente il pubblico sulle tribune dei propri impianti nella misura del 25% della capienza degli stessi, vincolando ovviamente la presenze ai protocolli anti-Covid 19 da osservare fino a nuove disposizioni.

Il Bolghera ha così preso la palla al balzo e ha deciso di disputare la sfida di sabato contro il Gabbiano Mantova, valido quale match di andata della finale dei playoff del girone C, penultimo step prima di giocarsi la promozione in A3, nientemeno che a Sanbapolis, il terreno di gioco di Trentino Rosa in A1 femminile (almeno fino alla passata stagione) e di Trentino Volley in A3 maschile.

La gara si disputerà a partire dalle ore 18.30 e per non lasciare nulla al caso la società vuole che i giocatori stavolta siano sostenuti dai propri tifosi, che in questa stagione hanno sempre dovuto seguire le prodezze di Cristofaletti e compagni in streaming. Dunque si apriranno le porte di Sanbpolis per circa 180 persone, che dovranno distribuirsi in maniera omogenea, distanziati l’uno dall’altro (ad eccezione dei gruppi familiari), dopo aver consegnato l’autocertificazione pre-compilata ed essersi misurati la temperatura corporea. L’ingresso sarà gratuito.