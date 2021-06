Domenica le prime finali giovanili, il programma completo

Dal 6 giugno fino al 18 luglio sui campi del Trentino 12 finali per le categorie giovanili, 4 finali interregionali dei campionati nazionali giovanili, le finali del campionato di serie C Maschile e Femminile, la finale provinciale e la fase interregionale della Coppa Italia di Divisione femminile.

Il Comitato Regionale Fipav Trentino ha definito nella seduta di lunedì sera gli aspetti organizzativi delle finali dei campionati giovanili 2021 che inizieranno dal 6 giugno e termineranno il 18 luglio.

Un mese e mezzo intenso, che vedrà sui campi del Trentino, oltre alle 12 Final Four dei campionati giovanili, anche 4 finali interregionali valide per la fase nazionale, le finali del campionato di serie C Maschile e Femminile, la finale provinciale e la fase interregionale della Coppa Italia di Divisione femminile.

Dopo un’attenta analisi delle norme indicate nel protocollo federale aggiornato in seguito al DL 65 del 18 maggio e delle innumerevoli implicazioni collegate, il CR Trentino ha stabilito di far disputare le finali dei campionati giovanili, Coppa Italia Serie D e Divisione secondo il protocollo a porte chiuse, senza la presenza di pubblico, come consentito dall’Addendum della Federazione Italiana Pallavolo.

Una motivazione sofferta, quella di non ammettere pubblico alle finali, ma che è legata agli indirizzi della Federazione e ad una ragione tecnico organizzativa prevista dal protocollo Fipav, che dispone, in caso di ammissione del pubblico, l’utilizzo di impianti omologati per la serie B nazionale. Elemento che è possibile riscontrare solo in alcuni degli impianti utilizzati dalle società organizzatrici e che potrebbe quindi creare una disparità di trattamento tra le varie sedi designate, circostanza non conforme alle determinazioni di interesse generale assunte dalla Federazione Italiana Pallavolo.

Va inoltre precisato che alle manifestazioni organizzate dalla Federazione Italiana Pallavolo, proprio in virtù dell’autonomia giuridica che è riconosciuta all’ente sportivo sulle proprie manifestazioni, possono essere applicate norme più restrittive rispetto a quelle dell’ente pubblico.

ACV Miners, Pallavolo C9, Basilisco, Argentario Progetto Volley, Brenta Volley, Anaune Pallavolo e Lagaris Volley sono le società che organizzeranno nei loro impianti, 8 delle 12 finali in programma.

Tra tutte ci piace evidenziare e ricordare le finali Under 17 femminile Trofeo Valeria Artini, che si disputerà a Tione con organizzazione Brenta Volley e Under 19 maschile Trofeo Emilio Lorenzoni, che si svolgerà a Cles con organizzazione Pallavolo Anaune.

Le finali si giocano tutte con la classica formula della Final Four. Quest’anno, per le ragioni legate alle norme sanitarie e alle complessità organizzative, non verrà disputata quella per il terzo posto. Le squadre perdenti la semifinale del mattino saranno classificate entrambe terze e la loro premiazione si svolgerà al termine della semifinale. Per tutte le finali, eccetto l’under 12, sarà premiato/a l’MVP della finale.

Per la maggior parte delle finali verrà prevista, in collaborazione con le società ospitanti, la diretta streaming della finale 1° posto.

Ecco date, sedi e organizzatori di tutte le final four:



6 giugno Under 15 Junior Maschile a Trento (organizzazione Argentario Calisio)



6 giugno Under 17 Maschile a Rovereto (organizzazione Lagaris Volley)



13 giugno Under 13 Maschile a Rovereto (organizzazione Lagaris Volley)



13 giugno Under 15 Maschile ad Arco (organizzazione Pallavolo C9)



20 giugno Under 17 Femminile Trofeo “Valeria Artini” a Tione (organizzazione Brenta Volley)



20 giugno Under 19 Maschile Trofeo “Emilio Lorenzoni” a Cles (organizzazione Anaune Pallavolo)



27 giugno Under 15 Femminile a Trento



27 giugno Under 19 Femminile a Trento (organizzazione Argentario Progetto Vollei)



4 luglio Under 15 Junior Femminile a Trento



11 luglio Coppa Italia Under 12 Volley S3 – 3x3 Maschile e Femminile a Trento



18 luglio Under 13 Femminile a Mezzocorona (organizzazione Basilisco)

Fase interregionale e nazionale campionati di categoria

Le vincenti dei campionati Under 15, Under 17 e Under 19 saranno ammesse alla fase interregionale del campionato nazionale che prevede dei concentramenti a 3 squadre organizzati con il criterio della vicinanza geografica e del ranking su base nazionale.

Il Trentino organizzerà la fase interregionale dei campionati Under 15, Under 17 e Under 19 maschile e dell’Under 15 femminile.

Di seguito le date e le regioni presenti:



12 giugno Under 17 Maschile a Trento: Trentino, Veneto 2



26 giugno Under 19 Maschile a Trento: Trentino, Veneto 2



26 e 27 giugno Under 15 maschile a Trento: Trentino, Lombardia 2, Alto Adige



29 e 30 giugno Under 15 Femminile a Trento: Trentino, Lombardia 2, Alto Adige

Nelle finali under 17 e under 19 non è presente l’Alto Adige, in quanto, non vi sono state formazioni della provincia di Bolzano che hanno partecipato a questi due campionati nel corso di questa stagione.