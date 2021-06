A Riccardo Sbertoli le redini della nuova Itas Trentino

Le chiavi del gioco dell’Itas Trentino saranno affidate ancora ad un giovane e talentuoso palleggiatore italiano: il nuovo regista di Trentino Volley è infatti Riccardo Sbertoli.

L’accordo con il palleggiatore lombardo e la Powervolley Milano, che lo ha lanciato in SuperLega, è stato raggiunto nelle ultime ore; la firma sul contratto triennale consentirà alla Società di via Trener di poter programmare il proprio futuro contando su uno dei giovani emergenti della pallavolo mondiale.

Pur avendo solo ventitrè anni, Riccardo può già far valere un’esperienza importante in SuperLega (170 le partite giocate) e nelle manifestazioni internazionali, avendo giocato le ultime due edizioni della Challenge Cup (vincendo l’ultima) e collezionato già un numero significativo di presenze con la maglia dell’Italia. Sbertoli è un palleggiatore completo, dotato di ottime mani, particolarmente bravo nel gioco veloce, che non disdegna però di concludere l’azione in prima persona, come raccontano bene i 308 punti sin qui realizzati in SuperLega (101 direttamente col servizio e 127 a muro).

«Riccardo raccoglie un’eredità importante in un ruolo chiave come quello del regista, ma sono sicuro che saprà dimostrare tutto il suo valore e che troverà a Trento l’ambiente ideale per esprimersi e crescere ulteriormente. – ha dichiarato il Presidente Diego Mosna accogliendo Sbertoli - Sono quindi felice di dargli il benvenuto in Trentino Volley con tutta la nostra stima e simpatia; il campionato che affronterà con la nuova squadra sarà ancora più stellare e stimolante».

«Quando ho iniziato a giocare, nel 2010, Trento vinceva scudetti, Champions League e Mondiali a ripetizione diventando la Società di riferimento. – ha spiegato Riccardo Sbertoli - Era quindi difficile per me dire di no ad un Club così importante nel momento in cui mi ha cercato. Il progetto è ambizioso e giovane; mi piacciono le sfide e l’ho subito accettata anche perché ho pensato che fosse questo il momento giusto per staccarmi da Milano, che ringrazierò sempre per avermi lanciato ad alti livelli. Avrò l’opportunità di giocare subito la Champions League e la Final Four di Supercoppa, manifestazioni che sognavo di poter vivere da protagonista. Sono pronto per dare il meglio di me per Trentino Volley».

Sbertoli aveva evidentemente Trentino Volley nel suo destino, essendo nato proprio il 23 maggio (giorno di fondazione del Club gialloblù) e avendola spesso incrociata sottorete non solo negli ultimi anni in SuperLega ma anche a livello giovanile, quando vestiva la maglia del Volley Segrate 1978. Durante l’ultimo mese ha già affinato l’intesa con altri tre futuri compagni di squadra come Lorenzo Cortesia, Giulio Pinali e Alessandro Michieletto, vivendo da capitano e da protagonista la VNL 2021 di Rimini con la maglia della Nazionale.

La scheda

nato a Milano, il 23 maggio 1998

190 cm, ruolo palleggiatore

2011/12 Volley Segrate 1978 giov.

2012/13 Volley Segrate 1978 B2 e giov.

2013/14 Volley Segrate 1978 B1 e giov.

2014/15 Volley Segrate 1978 B1 e giov.

2015/16 Revivre Milano SuperLega

2016/17 Revivre Milano SuperLega

2017/18 Revivre Milano SuperLega

2018/19 Revivre Axopower Milano SuperLega

2019/20 Allianz Milano SuperLega

2020/21 Allianz Milano SuperLega

2021/24 Itas Trentino SuperLega

Palmares

1 Challenge Cup (2021)

1 Campionato Italiano Under 19 (2017)

1 Campionato Italiano Under 15 (2013)

2 Trofeo delle Regioni (2014, 2015)

Miglior giocatore italiano Under 15 2013

In nazionale

60 presenze con la Nazionale Italiana

Medaglia d’Oro Giochi del Mediterraneo 2018