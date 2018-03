Serie C e D

sabato 17 marzo 2018

VOLLEY

Il Lagaris Volley a Solesino per la Coppa Triveneto il 2 aprile

Sarà la città di Solesino, in provincia di Padova, ad ospitare il Lagaris Volley nell'edizione 2018 della Coppa Triveneto. La manifestazione, in programma nel giorno di Pasquetta, chiama asé anche le squadre vincitrici della Coppa Veneto e della Coppa Friuli, alla quale la squadra di coach Maurizio Napolitano si è qualificata dopo aver vinto, lo scorso 6 gennaio, la Coppa Trentino Alto Adige. Quest'anno, in base alla classica rotazione annuale fra i tre Comitati regionali, toccherà al Veneto organizzare questo evento ed ha scelto Solesino come sede.

In campo, oltre alle ragazze di coach Napolitano, anche le vicentine dell'Imarc Pallavolo Rossano e le friulane del Volleybas Banca di Udine: le tre squadre si affronteranno in un girone tutte contro tutte, due partite da giocare alla meglio dei tre set l'una. Ogni set vinto comporterà un punto in classifica, di conseguenza la squadra che vincerà più set nell'arco delle due partite conquisterà il primo posto in classifica, che oltre alla vittoria della Coppa Triveneto mette in palio anche la qualificazione alla Coppa delle Alpi 2018.



Di seguito il programma delle partite della Coppa Triveneto 2018:

Lunedì 2 aprile, ore 10.30: Imarc Rossano – Volleybas Banca di Udine

Lunedì 2 aprile, ore 15.30: Lagaris Volley – perdente prima partita

A seguire: Lagaris Volley – vincente prima partita