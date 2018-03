B1 Femminile

venerdì 16 marzo 2018

VOLLEY

Il Neruda va a trovare il Talmassons di Gilda Lombardo

Sfida ostica per le arancioblù di Samec, che domenica 18 marzo alle ore 18 saranno impegnate in Friuli con la corazzata Talmassons di Gilda Lombardo e compagne. Un match da seguire dall’inizio alla fine in grado di regalare emozioni. La formazione della provincia di Udine si trova attualmente al secondo posto con 47 punti frutto di 16 vittorie su 19 partite disputate. Un cammino inferiore solamente alla primatista Martignacco con 17 scontri vinti.

All’andata la formazione di Castegnaro si era imposta per 3-1. Nel primo set le bolzanine erano riuscite a rimanere in scia delle friulane fino a circa metà set, ma poi è stata la Talmassons a spingere sull'acceleratore e conquistare il primo set con il punteggio di 18 a 25. Anche nel secondo set, Pistolato e compagne sono riuscite a sfruttare i momenti calanti della CDA, ma il set è andato ugualmente alla formazione capitanata da Lombardo più concreta e fredda nel gestire il gioco (19-25).

Nel terzo set il Neruda si è giocato il tutto per tutto, lottando su ogni pallone le arancioblù sono riuscite a chiudere il set con un attacco di Fogagnolo (25-20). Quarto set molto equilibrato, ma alla fine sono le ragazze di Castegnaro a spuntarla 25-27 e a conquistare la partita e i 3 punti in palio.

In quell’occasione la top scorer del Neruda è stata la centrale Francesca Fava con 16 punti, ottima anche la prestazione di Fogagnolo con 14 e di Pistolato con 12. In doppia cifra anche Dhimitriadhi.