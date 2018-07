SuperLega

martedì 17 luglio 2018

VOLLEY

Da Trentino Volley una decina di giovani in prestito fra A e B

Il Volley Mercato 2018, che si concluderà mercoledì pomeriggio a Bologna, sta vedendo Trentino Volley particolarmente operativa nelle ultime ore anche per gestire nel migliore dei modi le numerose richieste ricevute per i tanti talentuosi giocatori prodotti negli ultimi anni dal suo Settore Giovanile.

Sono infatti ben dieci i prestiti sino ad ora definiti in vista della stagione 2018/19 di SuperLega e Serie A2; durante le ultime ore di mercato il numero potrebbe ulteriormente aumentare.

Nel corposo elenco si segnalano in particolar modo quattro prestiti in SuperLega: Chiappa e Cortesia a Siena, Galassi a Perugia, ma anche quello dello sloveno Kozamernik a Milano. In Serie A2 va evidenziata la doppia operazione realizzata con Spoleto (che per la prossima stagione si è assicurata Cristofaletti e Festi) e le nuove esperienze che stanno per effettuare altri quattro atleti, tutti chiamati ad offrire un importante contributo alle squadre che hanno puntato su di loro e a mettersi in mostra per provare a scalare le gerarchie del volley nazionale.

Trentino Volley seguirà gli atleti con particolare interesse e con la speranza di poterli richiamare presto in prima squadra per assegnare loro un posto nel roster ufficiale, come accaduto durante questa sessione a Lorenzo Codarin.



IL DETTAGLIO COMPLETO DEI PRESTITI

Gianluca Galassi (centrale), a Sir Safety Conad Perugia - SuperLega

Matteo Chiappa (libero), a Emma Villas Siena – SuperLega

Lorenzo Cortesia (centrale), a Emma Villas Siena - SuperLega

Jan Kozamernik (centrale), a Revivre Milano - SuperLega

Mirco Cristofaletti (schiacciatore), a Monini Spoleto – Serie A2

Danilo De Santis (opposto), a Fonteviva Livorno – Serie A2

Roberto Festi (centrale), a Monini Spoleto – Serie A2

Michele Morelli (opposto), a Vbc Mondovì – Serie A2

Damiano Valsecchi (centrale), a Sferc McDonald’s Brescia – Serie A2

Daniele Albergati (opposto), a Motta di Livenza – Serie B