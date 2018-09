A2 Femminile

sabato 15 settembre 2018

VOLLEY

Al via la campagna abbonamenti della Delta Informatica Trentino

Una grande squadra ha sempre bisogno di grandi tifosi. Proprio per questo motivo la Delta Informatica Trentino ha scelto di lanciare una campagna abbonamenti accattivante, che permetterà ai propri supporter di garantirsi un posto fisso, senza coda e a prezzi molto vantaggiosi, sugli spalti di Sanbàpolis, l'impianto universitario di Trento Sud che ormai da quasi cinque anni è la nuova “casa” delle gialloblù. La tessera permetterà di assistere alle tredici gare casalinghe di regular season (otto della prima fase e cinque della seconda pool) e viene proposta in tre settori: Gold (tribuna centrale posto numerato), Silver (tribuna laterale posto numerato) e Bronze (curva). Inoltre sono previste speciali tariffe riservate agli Under 16 e agli universitari (20% di sconto sul prezzo dell’abbonamento scelto), interessati a seguire lo spettacolo offerto dalla Delta Informatica Trentino, mentre l'ingresso sarà gratuito per i ragazzi sotto i 12 anni e per i portatori di handicap (accompagnatore compreso).

Da questa stagione acquistare il proprio abbonamento sarà ancora più semplice: grazie alla collaborazione con Viva Ticket sarà sufficiente accedere alla pagina https://trentinorosa.vivaticket.it, dove sarà possibile scegliere online il proprio posto fisso sugli spalti di Sanbàpolis e procedere all'acquisto dell'abbonamento. Sarà inoltre possibile assicurarsi la tessera accedendo alla pagina www.trentinorosa.it/campagna-abbonamenti: qui si potrà scaricare il modulo in pdf, da compilare con i propri dati e inviare via email o consegnare alla cassa di Sanbàpolis alla prima gara interna di regular season.

L'abbonamento, inoltre, potrà essere sottoscritto anche nel corso degli eventi organizzati da Trentino Rosa, tra i quali le amichevoli casalinghe pre-campionato e il torneo Città di Trento.