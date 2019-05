Giovanile

mercoledì 22 maggio 2019

VOLLEY

A Cavalese, da venerdì a domenica, le finali nazionali 3x3

Per le finali nazionali Crai Under 13 3x3, ospitate al Palaghiaccio di Cavalese, sta per arrivare il momento del via. Giovedì sera avrà luogo la cerimonia di inaugurazione, venerdì e sabato le 28 squadre qualificate si incontreranno per decidere chi giungerà alla finale di domenica. Si tratta delle formazioni laureatesi campioni regionali di categoria e delle sette seconde classificate nei Comitati che, per ranking, sono in cima alle classifiche Under 13 3x3, ovvero Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, Liguria, Campania, Marche ed Abruzzo. A rappresentare il Trentino ci sarà la Pallavolo C9 Arco Riva, laureatasi campione regionale nelle scorse settimane.

Qui il programma della prima giornata.