Giovanile

mercoledì 22 maggio 2019

VOLLEY

Da giovedì Itas Trentino Under-20 in campo a Castellana Grotte

Dopo il sorprendente terzo posto ottenuto nel girone B del campionato di Serie B 2018/19, l’Itas Trentino Under 20 è pronta per tornare in campo alla ricerca di un altro risultato di prestigio, sempre in campo nazionale.

A partire da giovedì 23 maggio, la formazione allenata da Francesco Conci sarà di scena a Castellana Grotte (provincia di Bari) per disputare la Del Monte® Final Eight della ventisettesima edizione del campionato italiano Under 20 organizzato dalla Lega Pallavolo Serie A e denominato anche “Trofeo Serenelli – Junior League”. Ai nastri di partenza otto compagini giovanili di Società di SuperLega e Serie A2; dopo il terzo posto ottenuto nella passata stagione, Trentino Volley sarà di nuovo fra le protagoniste della manifestazione che in passato ha già vinto tre volte: nel 2011 a Sestola, nel 2014 a Loreto e nel 2015 in Puglia.

Restare sul podio di categoria non sarà però impresa semplice: la concorrenza è infatti molto nutrita ed il calendario fittissimo di gare non offrirà pause. I gialloblù nella prima fase sono stati inseriti nella Pool F, che li vedranno opposti ai Campioni in carica di Civitanova Marche, Padova e Modena. L’altro raggruppamento (Pool E) è invece composto dai padroni di casa di Castellana Grotte, Tuscania, Perugia e Santa Croce.

Nei primi due giorni le otto formazioni daranno vita a due gironi all’italiana che promuoveranno alle semifinali, in programma nella serata di venerdì 24 maggio, le prime due classificate. Nella giornata di sabato 25 maggio verranno invece disputate le partite che assegneranno tutte le posizioni della classifica. La finale per il terzo posto (ore 11.30) e quella per il primo (che verrà trasmessa in streaming live su Lega Volley Channel www.elevensports.it a partire dalle ore 16.30) si disputeranno al PalaGrotte.

L’Itas Trentino giocherà le tre partite del girone F quindi in rapida successione: l’esordio è previsto il 23 maggio alle 9.00 contro Modena, poi alle 17 sarà il momento della sfida contro Padova, mentre il 24 maggio alle 9.30 è in programma l’incontro contro la Cucine Lube.

«Arriviamo a questo appuntamento con tanta voglia di dimostrare il nostro valore e giocare gare di alto livello – ha spiegato l’allenatore Francesco Conci - . Siamo stati inseriti in un girone di ferro e ci attendono tre battaglie con avversarie di assoluto valore: staccare un pass per le semifinali sarà molto difficile, ma è l’obiettivo per cui vogliamo lottare. La nostra stagione è stata caratterizzata da un campionato di Serie B esaltante: la squadra è ben rodata, con i suoi meccanismi ed i suoi equilibri, e questo aspetto dovrà essere il nostro principale punto di forza da cui partire».

Per Trentino Volley si tratterà dell’undicesima finale di Junior League della propria storia; oltre ai tre primi posti nelle stagioni 2010/11, 2013/14 e 2014/15, si segnalano anche altri piazzamenti di prestigio, come due secondi posti (2009/10 e 2012/13), due terzi posti (2011/12, 2017/18) ed un quarto posto (2006/07).



La rosa dell’Itas Trentino Volley Under 20 per la Final Eight di Junior League: Antonio Mussari e Filippo Pizzini (palleggiatori); Davide De Giorgio e Sergio Poggio (opposti); Stefano Bonatesta, Samuel Dietre, Francesco Leoni e Alessandro Michieletto (schiacciatori); Alessandro Acuti, Lorenzo Cortesia, Stefano Coser e Francesco Simoni (centrali); Leonardo Marotta e Alex Zanlucchi (liberi). Allenatori: Francesco Conci, Antonio Albergati e Franco Bortolameotti. Fisioterapista: Giacomo Trivarelli. Scoutman: Ruggero Tomaselli. Dirigente accompagnatore: Riccardo Michieletto.



Aggiornamenti in real time dei risultati della Del Monte Junior League Final Eight 2019 saranno disponibili al link www.legavolley.it/giovanili/finaligiovanili/