sabato 29 giugno 2019

VOLLEY

La 12ª edizione del Big Camp al via in Bondone

Conto alla rovescia concluso per l’edizione 2019, la dodicesima di sempre, del Trentino Volley BIG Camp. Domenica 30 giugno, sul Monte Bondone di Trento, prenderà il via infatti il primo dei sei turni settimanali estivi programmati per il tradizionale camp estivo del Club gialloblù. Gli oltre quaranta giorni che caratterizzeranno l’evento (la conclusione è programmata per sabato 10 agosto) sono stati organizzati quest’anno per tutti i ragazzi e ragazze nati fra il 2002 ed il 2009, che vivranno così, immersi nel verde, un periodo splendido all’insegna della pallavolo, affinando le proprie qualità tecniche grazie alla presenza di uno staff di allenatori di livello.

Centoventi i giovani pallavolisti partecipanti al primo turno; un numero che crescerà ancora nelle successive settimane, tenendo conto le iscrizioni complessive per l’edizione 2019 hanno superato complessivamente quota settecentocinquanta. Una fetta consistente di ragazzi e ragazze proverrà da fuori regione ed in particolar modo da Sardegna, Liguria, Lombardia, Umbria e poi anche da Veneto ed Emilia Romagna, a conferma di quanto l’offerta organizzativa e tecnica del BIG Camp sia particolarmente gradita in tutta Italia e non solo. Richieste di partecipazione (regolarmente accolte) per la prima settimana sono arrivate anche da Svizzera, Marocco e Lussemburgo; in quelle successive si segnalano partecipanti anche da Bulgaria, Canada, Francia e Germania.

L’arrivo dei ragazzi presso lo Chalet Caminetto, l’albergo che ospiterà i partecipanti al camp e che assieme all’Hotel Montana fungerà da quartier generale del progetto, è previsto nel primo pomeriggio di domenica; in serata verranno presentate a loro e ai genitori le strutture che dal giorno successivo diventeranno il centro dell’attività del BIG Camp, come i campi da gioco di beach volley, quelli di green e quelli regolamentari 9x9 realizzati subito vicino all’Hotel Montana.

I cinque giorni di attività di ogni turno saranno caratterizzati da allenamenti di volley sia al mattino sia al pomeriggio, ma non mancheranno anche momenti di svago e di confronto con il BIG Ospite settimanale (un campione di Serie A), il BIG Coach (un allenatore a turno fra Lorenzetti, Petrella e Boninfante salirà in Bondone ogni settimana) e una gita al Muse di Trento, prevista sempre nella giornata di martedì.

Nell’apposita sezione del sito internet di Trentino Volley, raggiungibile all’indirizzo www.trentinovolley.it/bigcamp, disponibili tutte le informazioni sull’attività.